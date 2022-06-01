日前與朋友飯敍，座中有一對夫婦是經營補習社的，客人以中學生為主，我問：「近期因為移民而退學的學生有多少？」夫婦答曰：「佔總數近三分之一。」這個數量比我想像中的還要多。

今次移民潮大抵以中產人士，尤其是家中有年輕子女者為多。朋友經營的補習社，以一對一教學為主，光顧的學生大多來自中產家庭，這批人便是近年移民的主幹族群。若是其他階層或界別的香港人，估計移民的比例該不至於這麼高。

有年輕子女的家庭就應該移民，不走就對不起下一代，這種調調兒，近年在「黃絲」群中唱得很響。他們認為中央快將在香港實施「洗腦」教育，不走便來不及了。要是有黃人在筆者面前如是說，我就得看跟他是否稔熟，不熟悉的，勸了也是白勸，我便隨聲附和，把對方打發掉。要是熟悉的，估計他能接受不同意見，我才跟他講實話。

若是實話實說，這是一個互聯網發達的年代，沒有誰能被別人洗腦，除非你真心願意被洗。中國內地每年出外留學的人不知凡幾，遠的不說，筆者在香港執教鞭多年，就不知教過多少來自內地的學生。中央不擔心內地年輕人出外會受思想污染，為甚麼西方人以至部分香港人，偏要對「中式」教學畏如蛇蠍？

世界是多元的，只能接受中國共產黨的教育，或許可以視為偏聽；但只能接受西方價值觀的洗禮，難道就不是偏聽嗎？今日的歐美地區跟以往不同，聲音愈趨一元，就連美國總統在講話，傳媒要是覺得不中聽，也可以隨時把直播的畫面關掉。反倒在香港，年輕人或許更能聽到來自不同的聲音，或許更不容易被某一方洗腦。