用人從來是一門高深學問，選擇誰來當自己的副手更是無比關鍵。社會近日又對誰是下一任政務司司長議論紛紛，熱門人選也有好幾位，旗鼓相當，任何一位登上寶座也不會讓人感到意外，但作為地位僅次於行政長官的首席主要官員，選擇誰當政務司司長時，是不是有些細節值得留意？

首先，候任特首出身紀律部隊，早已被外界冠以「武官」之名，雖然不管文官武官，事不避難就是好官，然而，當一把手與二把手的出身太過相似，這究竟是好是壞呢？抑或用人其實也應該像練習氣功般，需要注意陰陽調和平衡，一剛一柔的配搭會不會更佳呢？

現屆政府施政乏善可陳，連帶AO黨昔日的光環也已變得銹迹斑斑，士氣低落，撇開借助文官而非武官出身的二把手，是不是可收籠絡懷柔之效不談，但請別忘記，候任特首有一綽號叫「頁問」，據說他每份政策文件，每一頁都會細看，發現有問題會提出疑問。問題來了，倘若二把手的出身基本上與他並無大不同，換言之，他將很大機會面臨一個又一個近乎對鏡自問自答的場面，因為他的二把手根本沒法與他互補長短。這裏已經沒去談及外界常說候任特首正被美國制裁，將來外訪可能會受到限制，那麼一個不在制裁名單之列的政務司司長，必要時是否可以作為代表，突破了美國這些刁難？

有意見認為未來數年，美國對北京的明槍暗箭只會增加，決不會有半分放鬆，一個硬淨的二把手可以發揮積極作用。值得留意的是，新一屆政府會增設副司長職位，這個職位並沒有規定不可由硬淨之人來擔當。當然，任命官員涉及許多考慮，有時魚與熊掌，又或需要兩害相權取其輕，最終人選可能並非有數得計下所得出的最合算結果。