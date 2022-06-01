在剛過去的一個星期，香港舉行兩場藝術界盛事，就是巴塞爾藝術展香港展會Art Basel及Art Central。前者有來自28個國家與地區，共130間頂尖藝廊參展，後者則主力呈現本地藝術家作品。筆者於上周四立法會工作完結後，到會展連走兩展館。兩展館主題分明，作品同樣令人目不暇給。

香港的國際藝術品市場近年走俏，這兩年多新冠疫情籠罩全球，香港在2020年，就全球藝術市場佔有率來說，已首次超越倫敦，由2019年的17.5%，上升至2020年的23.2%，香港現時已是世界第二大當代藝術拍賣市場，僅次於紐約，產業潛力不容小覷。

Art Basel一年舉辦三場世界級展覽，其中一場便是在香港舉辦。兩場展覽中，筆者目測吸引了不少年輕人入場，特別是Art Central。至於場內展品，Art Basel參展畫廊來自不同地區，包括國內上海、成都、日本、歐洲、美國等藝廊。有來自北京藝廊負責人告訴筆者，早已進駐香港數年，在香港開設藝廊，原因是看好香港的環境，香港很有潛力再提升作為國際藝術品交易中心的地位。

筆者比較多留意的，是來自不同地區的年輕人作品，還有來自香港藝術家的作品。《膠袋刺繡：香港金魚街二》頗吸引眼球，曾灶財的墨寶讓不少人圍觀。Art Central一幅由港幣兩元砌成的港鐵車廂畫，更是日常寫照。藝術品除了讓人欣賞，也可融入社區，旅發局下月舉辦「藝聚香港」，包括在西九文化區藝術展亭辦社區藝術展，也會統辦藝術文化導賞團。藝術文化是眾人之事，除了辦盛事，也要注重把藝術帶進社區，堅定文化自信，香港要發展為中外文化藝術交流中心，眼前是大有作為的。