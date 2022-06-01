「民無信而不立」是千古不變的金科玉律，在中國5,000年的歷史中，無論封建社會的帝王將相，抑或現代社會的政治領袖及官員幹部，無有不敗於誠信破產的自我毀滅，無有不是敗於己之不足不是，而不是敗於人。

日前，行政長官林鄭月娥出席多個頌揚法治香港，宣傳《基本法》和《港區國安法》的公眾紀念活動，在述及任內遭到反中亂港勢力破壞時，除了肯定《港區國安法》定海神針的作用外，更「寄語」下任政府要對敵對勢力的破壞作鬥爭，與其「寄語」提醒，不如以身作則「找清尾數」，更彰顯得其「寄語」有說服力。另一方面，不留「蘇州屎」為下任政府樹立秉公執法的好榜樣，好歹也不要讓人感覺是講一套、做一套的兩面派。

有甚麼關鍵和重大的尾數需要卸任前埋單呢？就是曾讓全城一地眼鏡碎的4,300萬元政治黑金案，在律政司司長鄭若驊上任21天便宣布撤銷。對此，筆者作為立法會議員時，曾多次在立法會大會反對亂港派的辯論中，強烈和反覆要求政府必須對公眾有力指控，需予以徹查及追究，及後廉署亦展開深入調查，前律政司司長袁國強在任內亦回答傳媒詢問，為何尚未交法庭處理，解釋因資料太多，研究需時，可是鄭若驊接任律政司21天便宣布撤銷此案，未審先判，震驚政壇，動搖公眾對法治信心。

箇中原因，當局始終未有給予具說服力的解釋。《泛民收錢實錄》一書早已揭露真相，林鄭政府豈能掩耳盜鈴！有極高層官員對筆者說此案早已內定終止。對此，林鄭若要為誠信崩壞止血，就應當抓緊時間，指示廉署重啟調查及責成律政司覆檢這宗世紀政治黑金案，揭露真相，儆惡懲奸，挽回公道，否則，她便要掛着「黑金保護傘」之名遺臭萬年。