本屆政府仲有一個月貨仔就要收檔！落雨收柴，急急忙忙，諗都諗到唔會有乜作為！好好醜醜，本着嘅心態，無非「大樹林中一塊葉，有你唔多冇你唔少」！呢，林鄭尋日出席行會前表示，因現時每日輸入個案佔整體一至兩成，包括有變異病毒株，故本屆任期內（至6月30日）看不到可以放寬外防政策，酒店隔離低於7天或居家檢疫等都不會推出。換言之，6月下旬第3階段社交距離措施未必放寬。

咁又係，臨收工梗係唔想多差池，多一事不如少一事，「管治無能，害慘全民」又唔會因落實第3階段而平反；至於本屆政府嘅民望低殘亦已經「冇力挽」，仲同你搞咁多嘢博乜喎！何況現實殘酷，天命難違！二三線，好難變！強求無幸福，大家睇開啲啦！想睇新氣象，都唔爭在等多個月啦！

各位，活在當今香港，的確很不爽！呢，飲餐茶、行街市、逛商場、見孫仔、去覆診等，原本都係日常生活，如呼吸般自然，尋日「疫苗通行證」第3階段生效，年滿12歲嘅市民若於去年11月底打第二針，尋日起若進入食肆、健身室等指定場所，便需要打足3針才可進入！要言之，政府就係谷你要打第3針，否則就邊度都唔使去！疫苗通行證擾民之甚，正如同文所言，港府視港人為洪水猛獸！

一個視市民為洪水猛獸嘅政府，怎會理鬼你是否適合打針？至於經濟有待復甦，據悉仲有成60萬人喺第3階段實施後仍未打第3針，意味佢哋邊度都唔使去，餐飲業憂生意受打擊。呢方面，落雨收柴嘅政府睬你都傻！走筆至此，老朽諗起季羨林曾感嘆：壞人是不知道自己是壞人的，因此壞人不可能變好。同樣，一個不作為嘅政府是不知道自己是無為的，因此無可能臨門一腳變得積極！