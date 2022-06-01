隨着疫情緩和，政府將重啟多項慶祝香港特區成立25周年的活動，在總結本港過去的努力成果之餘，也寄託對更美好未來的熱切期盼和信心。

要點一：青年人要擔當起更大的責任。青年人是社會明日的棟樑，更美好未來能否實現，在很大程度上取決於年輕一代的心態和努力。筆者記得，約翰甘迺迪在1961年1月的美國總統就職演說中，說過一句讓人難忘的話：「不要問你的國家能為你做甚麼；反之，問問你能為國家做甚麼」。本港的青年人要在新時代創一番事業，就必須摒棄「躺平」、消極的人生觀。腦子裏該問的問題不是「大人的世界欠了我甚麼」，而是「我有甚麼能耐出人頭地」、「我可以為香港和國家作出怎樣的貢獻」。

要點二：香港正等待着青年人的創意。香港的年輕一代千萬不要覺得自己人微言輕。其實，香港已經走到一個非常關鍵的十字路口上，必須有大膽、創新的思維，才能帶領整個城市走下去。我們經常以香港擁有多年來賴以成功的基石而感到自豪，但在目前這國際環境瞬息萬變的情況下，我們還能總是仗着因循守舊的心態走下去嗎？

中央政府就是看到了這個問題，也認為香港有必要跳出目前的舒適圈，用新思維、新嘗試來迎接未來。原則上，香港要在國家「十四五」規劃的大框架下，在鞏固自身國際金融、貿易、航運中心地位的基礎上，構建國際航空樞紐、國際文化藝術交流中心、國際科技創新中心等的新發展方向，以更好地融入國家的發展大局。在如何落實方面，日前在名為「『一國兩制』香港實踐25周年：成就、經驗與展望」的學術研討會上提到了指導方針，即香港的「一國兩制」實踐要以「培育新優勢、發展新作用、實現新發展、作出新貢獻」作為標準。

這話不難理解，要有新優勢，才能起新作用；有了新發展，才能為國家作出新貢獻。但具體方面該怎樣發展新優勢，就要考量我們的創意。青年人創意充沛，而且少有受困於舒適圈的情況，他們應該把對未來出謀獻策看成是自己的分內事。

要點三：「前研後產」的全新大灣區合作模式。最近，廣東省政府在為未來5年工作定向的時候，提出了要用「居住在港澳，工作在內地；科研在港澳，轉化在內地」這個創新的模式，來指導大灣區未來的發展。筆者認為這個模式很有創意，既能配合香港的優勢，也非常符合未來發展的路向。香港青年人有兩文三語、長期面對國際和注重科研的優勢，可以在分工的情況下，充分發揮「科研在港澳」和面對國際做「前店」的角色。另一方面，大灣區人口7,000多萬，是內地人均GDP最高、經濟實力最強的地區之一。光靠「前店」是無法成功的，未來香港亟需的是個「後產」的腹地，即互為配合的大灣區。跟大灣區緊密合作，絕對是未來發展的命脈。