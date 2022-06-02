功夫茶：濫收水費輕罰款　法例根本無牙虎

政府政策一大堆，可惜通常係雷聲大，雨點小，好似西貢村霸用石怒擲本報記者，使記者人身安全受到威脅，都係區區輕罰3,000蚊！呢，依家一單業主濫收劏房租戶水費被定罪，好過石擲記者咁喇，有進步——判罰5,000個大洋！都算門扇底燒炮仗，見聲唔見影，即使係媽媽聲，起碼都有「聲」你聽吓囉！

是咁的：一名業主向其劏房戶濫收水費，違反《水務設施規例》第47條，尋日喺九龍城裁判法院承認控罪，被判罰款5,000個大洋，為規例自去年5月修訂以來，首宗被定罪嘅個案。案情指去年12月底水務署接獲投訴，指有人喺長沙灣福華街某單位向劏房租戶濫收水費，該署隨後到場調查及搜集證據後，向涉嫌違反相關規例嘅人士提出起訴。

各位，經修訂後嘅條例規定，水務署嘅註冊用戶（通常為業主）只可向其處所嘅佔用人（通常為租戶）收回繳交給該署嘅水費。若業主向租客收取嘅費用超過此金額，即屬於違法，最高可處罰款一萬個大洋。水務署發言人強調，違反上述規例係刑事罪行，希望呢一單案例能向劏房業主發出強烈訊息，須遵守有關法例喎！

實情係，有無良業主懶理法例，當劏房租客係水魚；有租客指業主拒絕安裝獨立水錶，私自按人頭亂收費。阿哥，按人頭收費梗係唔公平喇，好簡單，因為按水務署規定，每個住宅每期帳單享首12平方米嘅免費用水限額，依家無良業主按人頭收費，即係劏房戶一個仙優惠都冇！其實，如果用水唔多，一季都係交幾拾蚊水費，有些慳家嘅節約用戶，分分鐘一個仙都唔使交。依家業主計人頭，有劏房戶投訴每個月要交140蚊水費，一季即係要交420蚊，認真離譜！至於電費，有些業主又唔肯裝獨立電錶，又係斷估冇辛苦！每度電比電力公司高出近兩成，如果夏天用冷氣，條數更襟計！

阿哥，有法不執行，即係太監教洞房，冇L用！水務署至今只有20多宗巡查，相對全港逾12萬劏房戶，巡查率直如雞屙尿！覆蓋率咁鬼低，試問有乜阻嚇力？有關注團體調查又發現，逾八成六受訪者唔知條例存在，幾乎所有人表示冇見過水務署職員巡查；有九成人表示唔會主動舉報，皆因擔心被業主迫遷或秋後算帳。

講真，有法，官僚又懶得執行，即係一味立法，不問落實，有鳥用嗎？徒法不能自行，水務署又恍如食咗幾擔豬油懶主動巡查，舉報機制又先天殘廢！首宗判罰亦不過5,000個大洋，無良業主驚條毛咩！其實，租管條例今年1月已經實施，列明業主不得濫收租金及收取高過實際帳單的水電費，否則罰款一萬元，今次雖非引租管條例作出檢控，但罰則同樣輕微，對業主不痛不癢。猛藥去疴，重典治亂才是王道，再不修例提高罰則，不論係租管條例定係水務設施規例，都係冇牙老虎咋！