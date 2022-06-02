世界視線：美國抗中不遺力　禁槍止暴交白卷

美國總統拜登早前訪問亞洲，試圖拉攏各國合力抗中。然而，美國國內卻在此期間爆發連串近年最為血腥的槍擊案。其中，上月14日在紐約州水牛城一間超市，爆發針對非裔的種族仇殺，造成10人死亡；24日在德州尤瓦爾迪，又有一名槍手闖入小學大開殺戒，導致2名教師和19名學童遇害。

槍擊案不僅激化了美國的種族矛盾，亦引發骨牌效果。在德州小學槍擊案發生翌日，同州的理查德森市有一名高中生疑持步槍回校，被接報到場的警方拘捕。至上周六，佛羅里達州又有一名年僅10歲的男童涉嫌發送威脅訊息，揚言要對學校發動槍擊，亦被警方拘捕。

槍擊案同時亦令美國社會陷入草木皆兵。例如周日凌晨在紐約市巴克萊中心一場拳擊賽上，因為有人高呼發現槍手而引發觀眾四散奔逃，造成人踩人令16人受傷。然而，基於美國國內民主、共和兩黨及支持者高度分裂的現實，槍擊案除令社會更分化，更淪為兩黨中期選舉互相攻伐的議題，因此並不可能找到真正的化解之道。

拜登與夫人吉爾周日親臨尤瓦爾迪悼念死者，他在發表講話時明言現時不能透過立法來避免悲劇再發生。言下之意，美國無法收緊槍械管制，是因為共和黨的阻撓。而參議院多數黨領袖舒默亦表示，雖然接連發生槍擊案，但他仍不會立即提交槍枝管理法案，因這些措施不會得到共和黨支持，因此難以獲得通過。

更有甚者，就在德州校園槍擊案發生僅3天，全國步槍協會（NRA）如期在休斯敦召開年會。雖然會場外有大批反槍械民眾手舉受害者照片示威，要求協會救救兒童，但共和黨德州參議員克魯茲（Ted Cruz）仍高調參加，更在發表演講時，批評民主黨人推動更為嚴格的槍管法律，建議學校僱用更多保安員來防止槍擊案。

前總統特朗普亦現身大會，同樣公開表態反對槍管。他說，應讓正派的人民擁有他們所需槍枝自衞，以免遭受「邪惡」攻擊。特朗普的言論並非毫無民意基礎，因為據美國媒體一項民調顯示，仍有54%受訪者認為，持槍是在槍擊案中保護自己的最好方式。