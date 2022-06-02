正論：今特區內外交困　新班子任重道遠

還有一個月便是7‧1回歸，新班子上場，舊人事退下，候任特首李家超剛在北京接過任命狀，躊躇滿志揚言不會有負中央所託和港人期望。然而，一則以喜，一則以憂。喜者，新人事新作風，特區迎來新希望；憂者，今日的國際局勢波譎雲詭，中美角力愈演愈烈，香港難以獨善其身；加上特區內部深層次矛盾日積月累，三司各有各的難，如何收拾殘局，在在考驗新班子的智慧。

說今日的香港內外交困並無誇張，財政司司長陳茂波在網誌提到，近期俄烏衝突令人清楚見到，美國將美元及國際金融系統「武器化」，在地緣政治局勢持續緊張下，香港作為開放的國際金融中心，必須對各種風險做好準備和預案，大有前車之鑑、唇亡齒寒之感。

誠然，中美關係日趨緊張，全面脫鈎絕非不可能，一旦香港受到美國制裁，金融體系勢必崩潰。財政司司長固然要做好風險準備和各種預案，但特區面對的問題豈只這些，而是千頭萬緒，剪不斷理還亂。特別是經過黑暴和新冠疫情打擊，更是將政府及特區內部矛盾暴露無遺。

實際上，今日特區亂象叢生，由治安到經濟，由房屋到醫療，由教育到安老，以至防疫抗疫仍在折騰市民，這固然是現屆政府倒行逆施所致，但亦是歷屆政府胡混度日的結果。可以毫不誇張地說，新班子接手的將是一個千頭萬緒、千瘡百孔的爛攤子，三司各有各的困難，撥亂反正殊非易事。

先說政務司。政務司司長一人之下，萬人之上，也是百官和公務員之首，基本上許多事務都歸政務司管理。例如最近鬧加薪鬧得不亦樂乎的公務員隊伍，黃公僕問題一直懸而未解，為人所詬病。儘管已推出簽署效忠聲明，但口服心不服者大有人在，除了擁有外國國籍準備隨時走人，有人甚至在簽署聲明時寫上「天日昭昭」四個大字，令人嘩然。

更不必說，公務員工作效率低下，疫情期間只顧龜縮在家，以致政府抗疫無兵可用，各種公共服務陷入停擺；即使疫情緩和恢復工作，亦因為因循苟且的陋習而引起市民極大不便，僅運輸署簽發牌照往往要市民大排長龍數句鐘已可見一斑。由此可見，整頓公務員、提升效率、確保忠誠，關係到新政府施政能否順利推行，刻不容緩。

住屋問題方面，本報最近揭發房屋署尸位素餐，任由大量公屋單位空置，「有屋無人住，有人無屋住」，激起極大民怨。須知目前公屋輪候時間已突破6年，逾24萬無殼蝸牛等上樓等到頸長，所謂無恒產者無恒心，市民無法安居樂業，社會穩定必然無從談起。可見治理房屋已成首要任務，新班子必須集中精力解決房屋問題，增加供應加快上樓，才能得民心、得天下。

治安問題同樣不能忽視。過去香港是世界有數的安全城市，但黑暴一役令人見識到特區暴戾乖張、汽油彈橫飛的一面。雖然如今黑暴漸息，但假難民之患卻日益嚴重，他們勾結黑社會作奸犯科無惡不作，儼然最大的治安毒瘤。與此同時，黑社會問題深深困擾特區，尤以販毒的遺害最大。不少青少年受毒品所害，淪為黑社會的替死鬼、爛頭蟀，而且毒品大案破極都有，令人質疑背後涉及警黑保護傘。

醫療方面也是特區死症。公院人手荒一直沒有解決，引入海外醫生進度緩慢，令人懷疑醫醫相護至今牢不可破，政府根本無力擺平利益山頭。而黃醫護跟黃公僕一樣，嚴重打擊市民對政府的信心。黃醫護政治先行，病人一旦跟他們政見不同，受到不公平對待的事例不勝枚舉。醫管局一直放任自流，完全沒有撥亂反正的行動與決心，新政府是否也要聽之任之？

說完政務司，再說財政司，面對的問題也是極之棘手。正如前述，中美博弈不以人的意志為轉移，這關乎國運之戰，一旦美國陷入歇斯底里的地步，制裁肯定絕不手軟，香港作為開放型經濟體，又是國際金融中心，絕無可能全身而退。要是美國將美元「武器化」，發起金融戰和極限制裁，甚至將美元與港元脫鈎，香港絕對無險可守，引發的崩盤勢不可當。財爺說要及早做好準備和預案，到底是甚麼準備、甚麼預案，以港府不踢不動的往績觀之，實在令人沒有信心。

撇開外圍亂局不談，就談香港內部問題。疫情嚴重打擊經濟，所有數據無不向下，唯獨是失業率不斷飆升，加上環球通脹隨時殺到埋身，港府繼續好整以暇，漫不經心，後果不堪設想。

試想想，外圍因素已極不明朗，內部又見百業蕭條民生維艱，港府還於此時堅持兩大工程同期展開，包括倒錢落海的「明日大嶼」，以及繁複浩大的「北部都會區」，財政是否足以負擔，怎能不令人擔心？一旦入不敷支，坐食山崩，而金融風暴又至，香港如何是好？與其如此，倒不如集中火力發展「北部都會區」，「明日大嶼」則押後，而且不要再浪費公帑於假難民身上，應慳則慳，寧將公帑扶助老弱基層。

經過黑暴一役，司法改革的呼聲一浪高於一浪，但別說司法機構明頂暗抗，律政司一樣敷衍了事。從法庭判決偏幫反中亂港分子，到法官稱讚暴徒為「優秀的細路」，一再證明司法界黃官當道，不但無法彰顯公義，反而破壞國家和社會安全。

更有甚者，外界對判決不公投訴無門，法官查法官最後只會姑息法官，律政司司長在這個時候益發顯得重要。

無奈現任司長鄭若驊其身不正，甫上任即陷入僭建醜聞，繼而放生黎智英政治黑金案；律政司中甚至有人和律師合作出版小冊子，教暴徒避開法律檢控。上樑不正下樑歪，凡此種種，無不反映司長德不配位、能不稱官，毫無領導和用人能力。現今世界並不太平，國家安全必須置於最高位，律政司司長一旦選錯人，後果只會是災難性。

明乎此，選賢能，換對人，對新班子未來5年執政成敗絕對起關鍵作用。香港過去積累的問題實在太多，爛攤子實在太爛，歸根究柢是人的問題。用了25年都解決不了的問題，指望新政府甫上場便能迎刃而解，即使有決心一日解決一個問題，也是不切實際的。人的因素第一，不管是解決房屋問題，還是提升競爭力，抑或是進行種種改革，都需要有人去執行。特首人選既已敲定，但三司人選尚未有定案，用人選人便不容有失。

以目前特區事事一團糟的情況觀之，惟有選用對的人、叻的人、忠誠的人，才有機會重回正軌。事實上，官員除了「能」，更重要的是「德」，必須德才兼備，才能有效管治。過去太多廢官當加入政府為一份薪高糧準的優差，欠缺服務國家和香港的使命感，結果一事無成，添煩添亂。新政府任重道遠，必須將過去的失敗經驗引以為鑑，惟有如此，香港才有可能邁步開新篇。