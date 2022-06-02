中國的發展是中國人民用血汗創造出來，但是國際因素從來都有巨大的影響。中國再不是帝國時代獨尊於東亞，而是面對着借助中國推動的全球化才興起的西方帝國主義。傳統的帝國方式沒法抵禦，有賴中國文明的韌力，人民的犧牲，中國才沒有如鄂圖曼帝國、蒙兀兒王國等被殖民與肢解。中國只能以激烈的革命來脫胎換骨，以全新面貌來對抗西方帝國主義。一如俄羅斯那樣用共黨革命改變國運。

中華人民共和國成立之後，正是美國帝國主義最強盛之時，中國政權只能以自力更生對抗美國的制裁，以韓戰、越戰來抗拒美國的軍事壓力。中國成功走出自力更生的道路，可代價不小，發展相對緩慢。只因越戰迫使美國帝國主義走下坡，才形成美國聯華抗日抗俄的機會。中國才可從美國的封鎖走出來，利用西方的資金、市場，忍辱負重地用加工貿易出口來迅速把國內經濟提升，用億萬農民工人的血汗完成原始資金積累，開展工業化的加快進程。

中國的成功，一是因越戰傷害美國，使美國不得不與中國妥協。二是中國靈活引進資本主義市場，在短期最大地擴大經濟規模與能力。代價是社會分配惡化、資金外流、貪污舞弊氾濫，也因而產生從反貪出發的經濟發展戰略調整。但因此牴觸美國的利益，開啟美國帶領西方再次圍堵中國。慶幸是中美強弱之勢扭轉，美國的壓迫更促使中國走自主發展的道路，不作為美國配套的角色。中國肯定不是第二個日本。不過，中國現時面對的不是早段時期在美國體制下的埋頭苦幹機會，而是公開又激烈的全方位戰爭，且抵抗愈成功，美國的攻擊會愈激烈。

中美相比，中國經濟強、軍事政治以及金融、意識形態弱，但中國的幸運是俄羅斯的復興，由反抗美國侵迫而引發今天的烏克蘭戰爭，歐洲的新冷戰。美國已比以前衰弱，俄羅斯的頑抗進一步削弱美國圍堵打擊中國的能力。這個時候又是帝國主義在全球範圍走下坡的時期，各國自主地發展，美國再不能號令天下，用天下的資財來擴充本身的軍力、財力。國際上有不少的空間讓中國與俄羅斯迴避制裁。

中國的復興，以及俄羅斯的復興，關鍵因素是美國代表的西方帝國主義進入衰落周期，其中也有中共與全國人民幾十年來的奮鬥，造就了西方衰落的歷史條件。