可以假設，中國如果還是一窮二白，沒有「兩彈一星」，沒有改革開放，沒有工業、農業、科技、國防的現代化，沒有世界經濟第二的崛起，沒有飛船上天，太空軍威懾力，美國的拜登總統會老老實實的講一句：美國不會派兵加入台海之戰嗎？如果中國還是一窮二白，台灣恐怕已在山姆大叔「保護」下實現「台獨」了。

這些年，我們總是說「落後就要挨打」，其實不止如此，落後還會被分裂、被肢解。二戰後，美國分裂肢解了多少國家？中國免此厄運，首先在於趕走了西方列強和帝國主義，始終不渝地實現國家統一。在這個基礎上追求國家強大，在這個過程中高度警惕，以美國為首的西方勢力用「和平演變」和「軍事進犯」顛覆「紅色政權」，擊毀中國對外開放、發展經濟、遏止中國走上現代化強國之路。

從1949年至今，中國共產黨領導人民和美國為首的西方進行了關乎國家前途、民族命運的尖銳複雜的鬥爭。用毛主席的話總結，就是用革命的兩手粉碎了反革命的兩手！現在，中國的強大已經令到世界超霸的美國不得不公開表示，不敢也不能出兵打仗阻礙中國統一。須知半個世紀前，美國和台灣是有美台《共同防禦條約》的；中美建交後，美國又把這個「軍事條約」的絕大部分內容弄成了對《台灣關係法》。

當年若有人問「中共解放台灣」，美國會出兵參戰嗎？山姆大叔的回答一定不會是，只軍事介入不派兵那麼避重就輕。現在美國在中國的強大面前，不能不「小心說話」，沒有了當年不可一世、囂張霸道的底氣了。不過，山姆大叔是絕不甘心的，他們一定要反撲、要從根本上遏制中國。拜登近年東奔西竄、四處點火，帶領一群走狗圍着中國狂吠不已，就是在幹這件事。

在他們看來，這是最後機會了。這仗打不贏，若干年後，拜登之流恐怕連「軍事介入」都不啟齒了！