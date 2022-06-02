中美博弈愈演愈烈，作為中國一部分的香港自然無法置身事外，目前看似風平浪靜，實際上暗流湧動，遲早成為美國針對目標，港府固然應防患於未然，市民也應有危機意識。須知香港主要經濟支柱是金融業，港元與美元掛鈎，而且外匯儲備不少資產都在歐美，基本上無險可守，一旦美國進入最後瘋狂，像對付俄羅斯那樣將香港排除出SWIFT，勢必造成重大衝擊，包括港元大幅貶值、資產價格急跌、經濟遭受重創。如何應對？這是港府不能不提前考慮的問題。早前監管當局聯同銀行界針對香港可能被剔出SWIFT做了預案，並非無的放矢。

有人認為，近年「去美元化」成為世界趨勢，美元佔全球外匯儲備的比例創下26年新低，俄烏戰爭爆發後這種趨勢更加明顯，美國擔心美元信用基礎進一步動搖，短期內不大可能對香港動手。這種觀點不是沒有道理，美國正忙於對付俄羅斯，加上本身問題一大堆，債台高築、通脹惡化、供應鏈緊張等，可謂自顧不暇。但凡事必須做最壞的打算，最好的準備，美國現在不動手，不表示以後不動手，它可以毫無底線地制裁俄羅斯，自然也可以用同樣手段對付中國，甚至猶有過之。香港作為高度開放的經濟體，又是中國對外橋樑，必然首當其衝，成為美國首先開刀的對象。

弗備難，難必至，中美博弈已走上不歸路，香港遲早要面對一場劇變，所以必須未雨綢繆，及早尋求應變之策。很明顯，港元與美元掛鈎的聯匯制度正是香港最大軟肋，萬一美國失去理性封殺聯匯，香港幾乎無險可守，怎麼辦？與其坐以待斃，不如主動尋求與美元脫鈎。

近年內地大力推動人民幣國際化及數碼人民幣，與部分國家包括中東產油國的貿易逐漸採用人民幣結算，而印度與俄羅斯的石油交易亦改以雙方貨幣結算，意味全球去美元化步伐正加快，新興國家貨幣聯盟隱然成形。這是地緣政治變化之下的大勢所趨，也是美元信用根基動搖的必然結果，香港豈能一成不變死守聯匯制度？

不管怎麼說，既然香港命運與國家息息相關，經貿關係也日益緊密，港元就應該考慮與人民幣或一籃子貨幣掛鈎，而不應獨沽一味綁定美元。從經濟角度看，聯匯制度早已不合時宜；從政治角度看，港元與美元掛鈎無異於倒持太阿授人以柄。