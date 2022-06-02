香港移民潮愈演愈烈，連前政治助理都舉家移民英國，並講到明因為《港區國安法》令她擔心子女將來的教育問題。家家有本難唸的經，每個家庭移民總有自己的故事，但國安法實施肯定是移民潮的催化劑，絕非高官把頭埋在沙堆，指看不見移民成風、人才只是短暫流失便能自欺欺人。

站在正常人的角度看，國安法落實後，黑暴終告平息，社會回復秩序，絕對是好事。但站在黃人的角度看，尤其曾以各種方式參與過黑暴的黃人，例如捐過款、上過街甚至掟過汽油彈，國安法的推出肯定令他們有得震無得瞓。特別是看見反中亂港頭面人物一個挨一個落網，相關組織紛紛收檔，連公民黨都傳出考慮解散，當知國安法的震懾力非同小可。

上述這名前政治助理，肯定就是不認同國家安全須立法保障的人，她更身體力行攜同家眷投奔前宗主國，側面反映崇英戀殖之風在特區歷久不衰。她倒好，既然不認同便辭官離去，而不像其他黃公僕，一邊吃官餉，一邊搞搞震。

早前才有時任環保署高級環境保護督察被揭在宣誓聲明簽上「天日昭昭」四字，被勒令提早退休，這人居然還好意思質疑有關決定違憲，申請司法覆核許可，最終被法官駁回。一葉知秋，這在公僕群中肯定只是冰山一角，更多的是效忠聲明照簽，心底裏並不忿氣，照樣反政府抗中央。

國安法是國家級法律，香港有責任推行及遵守，黃人要走留不住，但這並不代表政府無事可做。一個負責任的政府，必須正視人才流失問題，改善施政，提高競爭力，增加吸引人才留低的誘因。香港直到今天仍在搞閉關鎖港，連對外正常通關也做不到，堪稱趕客。別說黃人走佬，外地人才對香港敬而遠之又何足為奇。