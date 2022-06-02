昨日本欄提到，年輕人留在內地或香港，說不定比到西方定居，更不容易被「洗腦」，但限於文章篇幅，講得未夠透徹，今日續談。

很多人擔心，今日的中國內地，以至將來的香港社會，外來訊息會被屏蔽，人們只能接收一元化的聲音，但我告訴你，這種擔心是多餘的。新冠疫情爆發之前，筆者常到內地走動，由南到北，穿州過省，而本欄的供稿卻不曾停止。我每日評論香港新聞、國際事務，那些最新消息是從何而來？難道你認為我人在內地，天天就只能讀《人民日報》嗎？當然不是，正如內地一位資深時評人所說，在今日的中國，只要你有需要，基本上可以接觸到任何外國資訊。

中國愈來愈有體制自信，網絡防護固然是有，但門雖設而半開，況且，中國每年外出經商、旅遊、留學的人數居於世界之冠。這樣一個國家，若說會極力封閉外來訊息，你不覺得，在邏輯上也講不通嗎？今日的世界，最值得擔心不是封閉資訊的問題，因為想封也未必封得了。反倒是在資訊表面開放的社會，人們對接收的內容沒有戒心，甚至是輕易全盤相信，這才是最大的隱患。

2020年之前的香港，傳媒及網絡資訊近乎是全不設防，在那個新聞絕對自由的環境，人們反倒以為各項資訊皆可靠，於是甚麼新屋嶺非禮事件、港鐵太子站殺人事件，很多人便不辨真偽，一律信以為真。當日筆者身邊，對上述假新聞篤信不疑者大不乏人，他們當中學歷最高的是博士，最低也有學士學位。相反，我在內地所見，人們對所接收的新聞還能抱有一點懷疑之心，正因為能保持警覺性，所以他們被蒙蔽的機會，我認為反而更小。