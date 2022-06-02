有網民近日在社交平台發文，指其已懷孕38周的妻子，在港鐵車廂內被一名女乘客搶奪座位，遂將對方拍照上網公審。有人認為應讓座予大肚婆，但亦有人覺得該名丈夫發布涉事女士照片，做法不當。相比起俄烏戰爭、美國槍擊案，香港人關心的事情是多麼的日常和貼地。

為了更公允地評論此事，筆者特意上網找回該社交平台的原本發文，在該篇約200字的發文裏，完全沒有關於該名丈夫或孕婦就着此事當場與搶位女子交涉的描述，這究竟是故意隱去不說，還是成語故事「刻舟求劍」網上版？

筆者過往乘搭港鐵，也曾多次遇上當列車準備埋站時，車外乘客透過車窗看到車廂內有空的座位時，他們那個兩眼發光，並在車門甫打開的一剎，立即一擁而上衝入車廂爭位的畫面，根本就懶理「請先讓車上乘客落車」的呼籲。筆者曾不止一次當面訓斥此等劣質乘客，但有「車廂搶包山」之徒竟一言九頂學人駁嘴，我反問他：「你沒位坐的問題大些，還是乘客被你弄得下不了車的問題大些？」卻從未將這類教育第三世界人士的事情放上網，故真的不明白上述賊過興兵式、無hashtag當事人的發文，其出發點何在。

網絡的原意是讓知識得以快速廣泛傳播，可惜沒幾個網絡使用者真有善用來開拓自己的視野，反而仇恨卻得到極速散布。早前有人拍照公審有巴士乘客在身旁的空座位上放上袋子，有「網絡陪審員」指「今次放袋，下次放滴水雨傘又怎樣啊？」這等似是而非的意見能不教人失笑嗎？一個空位處處的車廂，一個目測乾淨清潔的袋子，也能被人拿來無風起浪，「今次坐的是乘客，下次是一個失禁人士又怎樣啊？」如此民智令人忍俊不禁。