在2019年子宮頸癌是香港女性最常見的癌症中排第八位，佔女性癌症新症總數的3%，而同年新增確診個案數字520宗，其中包括介乎20-24的年齡組別，情況不容忽視。據一些醫學文獻的數據估計，每5個女性就有3個有機會感染HPV，而每2個男性就有1個有感染HPV的機會，情況令人憂慮。

筆者所屬政黨婦女事務委員會，一直關注預防子宮頸癌，並積極爭取推行免費HPV疫苗接種。繼關愛基金把免費疫苗擴展至在職家庭津貼及半額書簿津貼的女性後，亦成功說服政府於2019/20學年開始為小五及小六女生免費接種HPV疫苗。惟相對其他國家或地區，本港在預防及應對子宮頸癌仍相對落後。

綜觀澳洲、英國，當地政府在開始HPV疫苗計劃時，除11-13歲女孩外，亦會加入18歲以下追加計劃（Catch-up population），加快消除子宮頸病變及癌症。而鄰近香港的澳門亦早於2013年開始HPV疫苗計劃，為11-13歲女童提供常規接種，而其餘18歲以下的女性亦可免費接種。另外，許多國家亦加入男孩注射，以預防男士HPV癌症，上述兩者長遠都可以減輕政府的醫療負擔。

政府應盡快擴大學童免費接種HPV疫苗範圍，積極考慮增加中學追加群組，優先為中五及中六學生接種，受惠人數預計超過4.7萬女生，以保護更多適齡女生。同時，政府應積極研究為適齡男生免費接種HPV疫苗，以達到兩性都可以受惠。

昨日是國際兒童節，社會一直提到保護兒童，除了發展權利，亦應考慮為孩子創造健康的成長環境。期望政府把消除子宮頸癌訂為長遠目標，保障婦女與下一代的健康，早日把香港構建成零子宮頸癌城市。