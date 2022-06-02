明天是中華民族獨有的端午節，紀念愛國詩人屈原愛國愛民、以死殉國，抱石投入汨羅江自盡，死諫楚國君臣，壯烈春秋。屈原的愛國精神千古傳頌，屈原的愛國情操和堅貞不屈的志氣，歷來是中華民族世世代代傳承不朽的愛國主義精神和節操。

三閭大夫投江自盡的不幸消息，經當時民間口口相傳，百姓鄉里都急如星火，放下手上的活，速包飯糰投江誘魚搶食，眾人扒艇搜索屈大夫遺骸，以圖及時搶回好好安葬。屈原的愛國精神感動了天下人，天下人對屈原念念不忘，年年五月初五扒龍舟、包糉子的習俗由此而起，代代相傳。

端午節的起源和典故，是十分悲慟和感人！所以國人每逢端陽節，最多都會互祝安康，互致吉祥問好，但絕不會稱「端午節快樂」，試問何快樂之有？

可是，作為香港獨佔收視鰲頭的商業電視大台，竟在今年端午節前夕的一輯祝賀廣告中，大字和旁白標示祝觀眾「端午節快樂！」真是令人啼笑皆非。事件也讓人看到，香港的中華文化修養和國情教育是如何失敗。寵大如斯的公眾電視台也這樣無知，香港又怎能成為中國南方一個推動中西文化匯萃交流的特別行政區呢？「打鐵還需自身硬」，敢問回歸四分一世紀的香港有大興中華文化了嗎？

回歸後的港府，無論教育與文化都沒有大興中華民族文化，仍然是殖民地那套標榜用「政治中立」洗腦，實際卻大力推動去中國化、消費文化，實質是推銷美、英、日及台式文化，縱容掛「本土」招牌「港獨」意識，粵劇粵曲等傳統民族文化、藝術往往靠邊站，M+博物館獲巨資投放，主腦卻醞釀妄圖讓那些打着藝術幌子，實質販賣反華、反共，甚至賣弄淫褻色情的展品首展，便是明證。