一個政府有冇心為民，是否急市民所急，這反映在其推行政策是否投入，心中若有民，自然不會一味拖拖拖，拖到自己下台，依然姿姿整，有環境！各位，香港醫療系統滯後，醫護人手長期緊絀，幾乎所有專科都要排上很長時間，市民往往由輕症排到變重症，重症排到變急症，唔少病人甚至等唔切做手術，已經一命嗚呼了！尤其長者，指醫院排期過長，可能冇下一次見面！都真係聽者傷心！

呢！立法會去年雖然通過修例，引入海外醫生以紓緩公營醫院人手荒，可惜進展緩慢。原定上月舉行嘅海外醫生執業資格臨床試，醫委會已宣布取消。有議員認為因疫情而取消有關考試屬無可厚非；之不過，早前疫情嚴峻之時，本港兩所大學嘅醫學院仍順利舉行畢業試，可見事在人為，非關疫情。

有議員就直斥政府取消執業試係「玩嘢」。直斥有人「醫醫相護」，批評此舉只會惡化醫生短缺問題，係攞市民生命嚟「較飛」，政府又豈可以成日得把口？叫食衞局局長陳肇始唔好袖手！事實上，正如老朽上文所講，本屆政府臨收工，點會凡事着緊抓住今天變得有為啊！反正都hea咗近5年，唔爭在hea多個月，屆時燈火下樓台，關人個關咯！

孟子有個偷雞嘅故事，老朽常覺得很有意思。大意話某人有個壞毛病，隔天總要從別人那裏偷一隻雞；其友就告誡佢，指偷雞係壞事，有品格守規矩嘅人不會做。佢聽完就話喇：好好好，我願意改，先改每月偷一隻雞，來年再徹底改吧！其友就指既然知道應改就要立刻改，何必等到來年！這真係至理名言，賭仔戒賭，通常都係話「賭埋呢鋪」，結果手指斬咗，就用腳趾下注！施政一味拖，此本屆政府所以一事無成也。