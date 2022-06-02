飽受封控折磨數月之久的上海，6月1日零時解封，居民紛紛出門慶賀，其場面堪比1949年上海解放。而經濟的停擺，已造成數千億元的損失，並嚴重損壞了國內國際產業鏈供應鏈。經濟停滯可以是跳崖式，而修復過程則需要長期的助跑與努力。至於人心的修復，更為艱難。

但放眼全國，防疫亂象仍屢見不鮮。西安、吉林、上海等地以防疫為由貽誤救治致病人死亡的悲劇，最近又在北京上演。北京、合肥等地相繼查處多家核酸檢測機構違規造假牟利的案件。四川閬中儘管沒有任何疫情，卻強制居民每周自費進行核酸檢測。吉林四平更是公開威脅老百姓，如有兩次不參加核酸檢測，就將被警方拘押10天，被列入失信黑名單。不誇張地，在一些地方，「核酸恐怖」、「防疫恐怖」已經大行其道。古人患苛政猛於虎，今人唯苦防疫更甚於疫情本身。

更嚴峻的領域是經濟。國務院領導警告，二季度要盡力確保正增長。換言之，這是幾十年來，中國經濟首次面臨倒退危機。除了宏觀數據，更有老百姓的直觀體驗。漫長的封控，折斷了產業鏈供應鏈，很多中小企業直接倒閉，商舖關門，員工失業。當老百姓丟掉了飯碗，那麼再冠冕堂皇的說詞，也難以挽回信任。

防疫孳生了特殊的利益鏈。最突出的是兩個領域，一是核酸檢測；二是物資保供。在平時，註冊公司需要複雜的流程。而疫情期間，一旦某地需要封控，往往就有核酸檢測機構或物資保供企業，以難以置信的速度超常規地組建起來。若說沒有內幕操作，是無法用正常邏輯解釋的。這些公司壟斷業務，暴利滾滾，大發橫財。哪個不是手眼通天？這就不難明白，為何有些核酸機構蓄意造假，延宕疫情結束；為何有的地方明明沒有疫情，卻逼迫百姓常態化花費買罪受。

另外的「最大贏家」就是管治力量。用防疫手段令社會持續處於非常狀態，權力為所欲為，法治被肆意踩踏。正如吉林四平那樣，假防疫之名，就可以拘押百姓。借助互聯網、大數據、移動通訊、生物基因庫等手段，打造了鐵桶版的控制網，箝制經濟發展活力，動輒全域靜態、靜默管理。

如此頻頻的霹靂手段，病毒被阻斷了，經濟亦被阻斷了；即便暫時抑制了疫情，換來的卻是一個千瘡百孔的社會。且令國際資本望而卻步，民眾心急如焚，真正親痛仇快。得失幾許？利弊若何？

前中國外交部發言人、現任駐印尼大使陸慷5月30日指：「中國也在觀察世界各國好做法，使防疫更加科學精準。」以陸慷現時遠離中樞的位置，這番表態可能只是禮節性詞令，但卻引發了網民共鳴。防疫是一門科學，而科學向來最忌盲目自大、固執己見。中國有其自身的體制優勢，但亦應及時檢討，從善如流，開闊視野，方能真正降低防疫的代價。