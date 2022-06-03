正論：精忠報港不逢時　改革體制莫遲疑

有云「時勢造英雄」，也有云「英雄造時勢」，姑勿論誰是誰非，皆可見英雄與時勢密不可分。在古代，幾多賢臣良將只因生不逢時，落得悲慘下場；例如南宋名將岳飛，窮一生精忠報國，卻因皇帝昏庸、奸臣當道，最終慘遭處死。借古鑑今，本港很多青年才俊任職公務員的初心只為貢獻社會，卻又有幾多人被制度拖累，被迫向現實屈服，變得渾渾噩噩度日。現時公務員表現屢受批評，歸根究柢也是制度造成，若不及時改革，香港開展新篇章根本無從談起。

立法會昨日繼續審議並通過改革公務員制度、提升政府效能的議案，多位議員發言時，皆批評公務員表現不合格，令人失望，敦促港府設立績效指標，並與薪金調整掛鈎。其中，有議員形容現時的公務員體制是「一潭死水」，即使勤勞人士進入也難發揮作用；也有議員認為市民已對公務員徹底失望，直指疫市加薪的制度荒謬、離地，凸顯公務員體制在20年沒有改革後，已變得守舊、僵化，且每每遇上問題，部門之間便會互相推卸，狠批公務員如今的夢想「只是加薪」，並非服務市民。

對於一眾公務員而言，議員乃至公眾的批評，固然是刺耳，畢竟忠言始終逆耳，但無非是出於恨鐵不成鋼，出於「愛之深、責之切」的心態。然而，官員面對質詢時，雖然也承認有公務員表現欠佳，又強調公務員犯錯會按紀律機制嚴肅處理，但針對市民最關心的問題，只重申了會研究如何完善公務員評核報告的設計及使用。

誠然，全港公務員超過17萬人，而在17/18年至21/22年財政年度間，只有1,124名公務員因嚴重不當行為要接受懲處，數字並非驚人，也不宜「一竹篙打一船人」。不過，市民真正關切的，不單止是公務員犯錯，也包括了公務員「做又三十六，唔做又三十六」的心態，再加上行政程序繁瑣且混亂，導致政策由實施到真正落地之間，耗費了大量時間！例如本報早前以頭版報道，揭發有大量公屋被空置，造成「有屋無人住，有人無屋住」的荒謬狀態，房署理應立即「補鑊」；然而房署反應遲緩，以致於本報記者再次跟進時，公屋空置的狀況依然存在，由此可見一斑。

事實上，公務員的工作態度與港府施政效率息息相關，面對危急狀況時，公務員的態度尤其重要！正如本港早前疫情大爆發之際，公務員理應挺身而出，帶領全港市民抗疫，偏偏部分公務員竟帶頭在家抗疫，成為壞榜樣；更有甚者，一些公務員更拒絕簽署效忠聲明，甚或在簽署聲明時寫上「天日昭昭」四個大字，令市民目瞪口呆！作為公務員，竟缺乏最基本的「愛國愛港」思想，足見現行體制漏洞處處，也讓無德無能者趁虛而入。

所謂「患難見人心」，本港正值危難之秋，疫情未退、百業委靡，體制內一些「禍港殃民」的蛀米大蟲趁機浮現，現在正是好時機將之清理。奈何港府視而不見，反而提出公務員加薪方案，正是無功有過反而有獎，教港人如何不心寒。哀莫大於心死，實難怪現時這麼多港人紛紛決定移民！