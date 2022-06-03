世界視線：美國國會推法案　武力護台非戲言

美國參議員譚美‧達克沃斯在不到一年的時間內，第二度訪問台灣，並於周二獲蔡英文在總統府接見。達克沃斯訪台之時，正值俄烏戰爭逐漸發展成持久戰、拜登政府難以抽身之際。而拜登在早前展開亞洲之行期間，便試圖將美國的首要敵對目標重新瞄準中國，甚至為此脫口而出「武力護台論」，震驚各界。

達克沃斯有陸軍背景，曾在伊拉克服役，並在戰場上失去雙腿。她的到訪與拜登的言論相互呼應，「武力護台」意味甚濃。而她在會見蔡英文時，亦公開表示已在參議院提出《2022年強化台灣安全法案》，獲得跨黨派支持。達克沃斯還重申她上次訪台的承諾，「美國不會讓台灣孤軍作戰」。

蔡英文亦在會晤期間透露，美國國防部正在積極籌劃美國國民警衞軍與台軍的合作。蔡英文沒有透露合作的具體細節，但基於國民警衞軍的民兵性質，很可能是協助台方推動全民皆兵，因應烏克蘭戰場經驗訓練台軍打巷戰的能力。達克沃斯與蔡英文的言論，說明拜登的「武力護台論」並非完全空穴來風，而是有美國國會和軍方的實際行動支持。事實上，達氏去年7月已提出「台灣夥伴法案」，並計劃提出新法案，要求美軍在印太的部署要優先考慮台灣安全。

針對美台動向，解放軍東部戰區近期在台島周邊舉行了至少4次多兵種聯合演習。軍方直斥美方頻頻在台灣問題上搞動作，說一套、做一套，明裏暗裏慫恿支持「台獨」勢力，將把台灣推向危險境地，自身亦將面臨嚴重後果。

在中美緊張關係不斷升級的情況下，美媒報道指中國防長魏鳳和可能於本月新加坡舉行香格里拉對話期間，與美國防長奧斯汀舉行首次面對面會談。當然，中美防長的對話顯然不會只限於台海，而肯定會涉及俄烏戰爭等重要議題。

美方正試圖拉動北約和四方安全對話、美英澳三國軍事同盟AUKUS在亞洲的串聯。而中俄在東北亞針對朝鮮半島至南千島群島的軍事合作亦日趨緊密，中國海軍亦進入遠海時代。隨着中美角力不斷升級，雙方可能爆發衝突的範圍已遠遠超出了台海範圍。