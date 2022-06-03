功夫茶：店舖套現醫療券　賣藥誤導害市民

政府推行政策，有好多表面係幫助基層長者，好似始於2009年嘅「長者醫療券計劃」，計劃推行約13年，現時65歲或以上長者，不論貧富均可獲醫療券金額每年2,000蚊，以及提高醫療券累積上限至8,000個大洋，以備基層長者不時之需。

事實上，官僚推行政策，往往缺乏監察和執行力，以致政策淪為無牙老虎。政府話就話規限咗醫療券用途，之不過不良分子、無良商人往往視而不見；過去多年，投訴不絕，反映政府監管根本就係一味側側膊、唔多覺。醫療券引起唔少商店垂涎，佢哋巧立名目，吸引長者使用，變成純粹購買貴價藥材、海味、貴價眼鏡等。

呢嗱！最近有報道指有店舖套現長者醫療券及數人被捕。有醫療衞生界議員指出，長者醫療券目標係鼓勵長者多接受基層醫療服務，部分店舖既不是藥房，也不是藥行，卻打正旗號「賣藥」。小市民為兩餐乜都肯制，而不良店舖為牟利卻乜都夠膽死，阿哥，你都唔係呢行，竟斗膽如江湖佬賣神藥「不為傳名、不為賺錢，只為拯救大眾嘅痛苦」！喂，如此誤導向市民賣藥，其實係變相鼓勵市民亂用藥物，等於尿壺養蛇──危L險也！講真，藥物幾時都唔可以亂食㗎啦！食錯，可大可小，分分鐘死人！

議員緊張，大有理由，佢指出衞生署藥物辦公室處理涉及藥物零售商嘅定罪個案，在過去3年寥寥無幾，令人懷疑執法失效。所以佢建議立法限制僅持有由《香港藥劑業及毒藥管理局》發出有效牌照嘅藥物零售商，先可以喺招牌上展示「藥」字嘅中文名稱，以保障市民不被誤導，但政府冇正面回應，擺明心態：多一事不如少一事！

各位，一個政策原本係幫助長者，卻因執行及監察嘅疏漏，分分鐘搞出個大頭佛，變成失失慌、害街坊！特首林鄭都曾表示，醫療券使用率高達九成，但未能發揮分流嘅原意，無法減輕入院和入急症室嘅人數，要求食衞局全面檢討。食衞局局長陳肇始起初係威係勢，要查證有關計劃是否有被濫用及要想方設法堵塞漏洞喎，結果把長者醫療券支付視光師服務嘅金額，設定上限為每兩年2,000個大洋，其餘似乎未見有何方法杜絕濫用。而本屆政府落雨收柴，講真，功夫茶四圍望都見唔到庸官有採取乜嘢措施鼓勵市民喺預防疾病和護理方面如何善用醫療券。

醫療券涉及龐大嘅公帑開支，如果未能善用，等同浪費，更益了無良商人；政府冇全力貫徹執行打擊違規商戶，令長者安心，更偏離醫療券原意，又怎可能發揮預防護理、提升基層醫療服務之效？店舖招牌求其掛個「藥」字，會死人㗎！唔該執正來做，唔好等到又出事先又嚟做諮詢、檢討、報告等大龍鳳啊！