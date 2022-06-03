美國在19世紀強大之後，在20世紀主要是與德國爭奪霸權，借英國發動的與德國之戰，經兩次大戰打垮德國，也借英國與德國（日本）之兩敗俱傷，侵佔大英帝國的國際版圖。

表面上，美國是與英國和德、日爭奪全球霸權而勝利，它會是英國之後的另一霸主。可是美國不同於英國，是從奴隸制、種族滅絕和不斷的侵略戰發展出來，窮兵黷武是它的本質，同時沒有幾百年的歐洲文明的約制，可以極度的野蠻。

二次大戰後，一是美國要逐步接收歐洲列強在世界的殖民地，二是還有蘇聯與之對抗。美國並不能放手建立它的新全球霸權，它的野蠻本性便受一定的抑壓，還要披着文明（民主、自由、人權）的外衣，爭取世界支持。

可是蘇聯東歐瓦解，連最後的南斯拉夫聯邦也被它摧毀，全球再沒有強大的對立勢力對它約束，它便不需要文明的外衣來掩飾它的野蠻粗暴，特別是烏克蘭戰爭中，美國可以把二次大戰後它與歐洲列強建立的國際體制推翻，代之以美國優先，獨斷獨行，以美國的利益壓倒了各國的利益、全球的整體利益。美國的行為回歸到西部世界，武力主宰一切。它的官員也公開的恥笑民主人權自由和國家主權的歐洲文明幾百年發展出來的成果。

依這樣的歷史發展事實來看，美國營造出來的國際關係與政治學理論等，再不能假設美國國家行為的理性，或各國平等互動，反而美國表現出來的是狂妄暴戾。美國優先、美國中心便是把美國用宗教式言語變成了世界的主宰，美國的國家行為，不論如何惡劣卑鄙，也是代表了神（它的神）的旨意。以比喻來說，是從新約聖經的普世博愛走回舊約聖經猶太一族的氏族神，別族便只能屈服順從，甚至應奴隸化以鞏固美國的天授神權。這使到歐洲大陸從法國大革命之後幾百年的政治鬥爭、文明發展倒退起來，重陷中世紀封建落後的泥沼去。

美國正努力把中國、俄羅斯、伊朗以至所有尋求自主發展的國家民族妖魔化，視作敵人，用各種野蠻手段意圖將它們顛覆壓倒。烏克蘭戰爭中依新納粹主義提出要消滅俄羅斯。美國與其他國家的關係，再不是二戰前的列國爭雄，而是十字軍東征式的滅絕別國別個民族，一如美國滅絕北美洲多個土著民族一樣，差不多是與全人類為敵，對付美國便要重新考慮了。