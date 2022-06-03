全國人大常委會法工委副主任張勇，在日前的《港區國安法》法律論壇上說，國安工作在香港仍屬起步階段。他稱，國安工作決定的不少內容未有形成制度安排，國安法很多條款安排仍有待具體實施；香港社會對國安形勢和香港面臨的風險仍存在不少模糊認識。林鄭也在同一場合說，香港維護國安工作仍屬初階，國安形勢依然嚴峻複雜，本港激進分子和鼓吹恐怖主義的地下組織還在蠢蠢欲動。

張勇和林鄭指出的這種狀況要改變，就必須狠抓《港區國安法》在各方面的具體落實，就不能鬆懈於黑暴平息、抓捕了一些黑暴分子和幕後黑手。

中央在香港推出《港區國安法》，不是只為了平息黑暴的「專項行動」，而是要在香港「構建維護國家安全的制度體系」。這個體系是香港實施「一國兩制」的重要部分，是維護國家憲制和香港《基本法》的重要力量。既然是「制度體系」，就不能流於「紙上文章」，不能只流於「平亂」行動，而是要深嵌於香港社會制度的方方面面，是「一個社會系統工程」，必須「形成有利於法律實施的社會氛圍和政治生態」。然而，至今阻力極大，來自香港上層建築領域的不配合無處不在。

這個建基於國家安全法的制度體系，其屬性首先是法律的，它的貫徹落實，離不開香港司法界。而香港司法界對此是甚麼態度呢？以它們的「港英印記」，他們對《港區國安法》從天而降、從國家安全法而降，是必然不滿和抗拒的。他們一直在用所謂「司法獨立」進行抵抗或陽奉陰違，他們的這種表現，向全香港作出很壞的示範，是在暗示《港區國安法》「破壞」了司法獨立。

他們這樣做，已形成一個不利於國安法律實施的社會氛圍和政治生態。香港那些激進分子和鼓吹恐怖主義者會怎麼想，會受到甚麼鼓勵？由此可知，實施司法改革必須是「構建維護國家安全制度體系」的當務之急！