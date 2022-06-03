聯合國人權事務高級專員巴切萊特日前率團訪問中國，去過新疆喀什、烏魯木齊等地視察。在總結此行見聞時，她除了敦促中國政府檢討反恐政策，也稱讚中國在扶貧和消除極端貧困方面取得「巨大成就」，可謂有讚有彈，客觀中立。不過，也許她沒有說出西方最想聽到的話，例如甚麼「種族滅絕」、「強迫勞動」等等，所以西方輿論極其不爽，美國國務卿布林肯等政客更指此行受中方限制及操縱。

這就是西方的混帳邏輯，寧願相信謊言，不敢面對事實。巴切萊特親口證實訪問新疆期間沒有受到任何監督，但西方政客硬說她受限制和操縱，豈止是強詞奪理，簡直是蠻不講理。當然，這已不是甚麼新鮮事，去年世衞專家組進行新冠病毒溯源研究，到武漢實地調查後得出「實驗室洩漏極不可能」的結論，西方不也是拒絕接受嗎？美國不也是繼續甩鍋嗎？他們掌握國際話語權，任意顛倒是非，扭曲事實，說你有罪就有罪，不管你如何解釋、如何列舉事實，都是對牛彈琴。既然如此，何必再跟他們多費唇舌？

新疆事務純屬中國內政，一切與西方無關，既不必得到他們認可，更不必刻意討好他們。他們喜歡唱衰抹黑就由他們吧，反正狗嘴吐不出象牙，中國人只需做好自己的事情就可以，邀請聯合國人權事務高級專員訪問新疆根本是多此一舉。布林肯要求中方容許獨立調查人員在完全不受阻礙下，再到新疆、西藏甚至全中國調查，分明是無理取鬧。有罪推定式的調查，除了滿足西方妖魔化中國的變態心理，沒有任何意義。再說，中國是主權獨立國家，豈能任由西方說來就來，說調查就調查？美國人權紀錄劣迹斑斑，為何不接受調查？

日前美國總統拜登夫婦到德州小學槍擊案現場，為包括19名兒童在內的21名亡魂獻花，這種惺惺作態的政治騷簡直令人作嘔。遠的不說，單是今年頭幾個月，美國就有超過1.7萬人死於槍枝暴力，其中包括650名兒童，試問拜登能獻多少次花？自己民眾的生命權尚且得不到保障，美國還好意思以人權判官自居，不斷對別國指指點點，這才是最大笑話。

《紐約時報》也忍不住質疑，「連兒童都不願保護，美國算甚麼文明國家？」這次他們終於說了一句真話，美國不僅算不上文明國家，而且愈來愈野蠻。