政府宣布，經公開及內部招聘後，委任郭蔭庶為公務員學院院長，他將於今年7月5日履新。眾所周知，郭蔭庶為警務處前副處長，任職警隊31年，期間曾擔任警察學院基礎訓練中心主管等職位，經驗豐富毋庸置疑。一節見則百節知，用一個警隊出身的人培訓公務員認識《中國憲法》、《港區國安法》、《香港基本法》及「一國兩制」精神，確保公務員都是愛國者，反映的是武官深得中央器重，武官治港已成為下屆政府的新格局，肯定將有更多紀律部隊出身的人身居要職。

實際上，除了候任特首李家超為警隊出身，外傳熱門的政務司司長人選，便包括同是警隊出身的鄧炳強，以及入境處出身的曾國衞，不管最終花落誰家，武官當道已是不爭的事實，過去由政務官（AO）呼風喚雨的時代已經一去不返。從中也可見到，經過回歸25年的驗證，尤其是反修例黑暴一役，中央已完全意識到AO中看不中用，完全靠不住。再加上林鄭政府抗疫無能，第5波疫情導致死病纍纍，更令中央對AO失去信任和信心。

武官治港亦折射出未來日子絕不太平，香港必須要由「硬淨」的人來主持大局。在中美角力愈演愈烈之際，中美脫鈎可能只是時間問題，香港肯定無法獨善其身；何況兩岸關係不斷惡化，台海開戰的風險不斷升溫，一旦爆發戰事，美國即使不直接軍事介入，各式制裁必然接踵而至，將美元「武器化」絕非虛言，AO根本無法勝任。看一看當日林鄭面對黑暴即腳軟跪低，已知其政治生涯玩完絕非無因。

作為小市民，面對前景風高浪急，無力感驟然而至，自己也要懂得避險。過去「買磚頭」是保值之道，不久的將來可能已不適用，有人說買黃金最穩陣，並非沒有道理。