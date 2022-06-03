上月中旬，香港大學的專家利用數學模型，推算出兩星期後，本地新冠病毒的確診人數會出現反彈，弄不好，甚至要進入第6波疫情。恰巧在6月1日，香港當天公布的確診者超過500人，創出一個多月以來的新高，時間與港大的預測頗為脗合，因此讓不少人擔心，本地會否疫患重燃。

筆者還是那句老話，專家的預測不能不信，也不能盡信，我們作為平頭百姓的，一切小心謹慎便是。

過去幾個月，香港人或許是憋得太辛苦，因此近期防疫禁令稍為放寬，不少人便急不及待，將戒備心全面卸去。上星期，筆者路過市區一條酒吧街，在夜靜更深時分，部分舖頭的客人還是多得針插不入。席間觥籌交錯，逸興遄飛，朋友間全無顧忌，講得口水花噴噴，見到這般光景，說實話，即使本地新冠疫情出現反彈，也是其理固然之事。

全球的疫情雖然稍緩，但香港人仍須保持警覺性，不必杞人憂天，卻也不能完全放縱。香港有兩個特質，使本城比其他地方危險：第一，此地人口密集，人均居住面積近乎是全球最小的，病毒一旦傳播，便會快速蔓延；第二，香港的人均壽命在世界上位列第一，這也就是說，本地老人的數量特別多，而新冠病毒較傾向於侵害長者，故疫情一旦散播，對香港的影響會比其他城市大。

況且，若然染上新冠病毒，後果可大可小，有些後遺症更是十分磨人，因此能不染疫，還是不染的好。日前，有一位舊學生告訴我，她染疫康復後，在兩個月內，竟然有十多次忘記了帶鑰匙出門。小妮子未到30歲，如此健忘的現象，以往不曾有過，這就叫「腦霧」，是新冠後遺症，你說可怕不可怕？