「村霸佔地乞人憎，施襲僅罰三千銀，姑息禍害由此起，助長歪風亂拂人。」本報早前獨家揭發西貢相思灣村有村霸違建道路以及僭建碼頭，及至去年12月一次採訪期間，該村霸竟然無故以石頭擲向本報記者，被控一項普通襲擊罪，法庭日前判處罰款3,000元。沒遵守口罩令也得罰款5,000元，掟石襲人反而罰得更輕微，今時今日的香港令人大開眼界。

正如有法律界人士指出，是次案件屬輕判，皆因根據現行法例，任何人如觸犯第212章《侵害人身罪條例》40條訂明的普通襲擊罪，最高刑罰可被判處監禁一年。村霸涉嫌長期霸佔官地，當局不肯正視，遲遲未有果斷執法，本已令人百思不得其解，有人早前甚至無視第5波疫情，將政府頒布的停業令視如無物，繼續開門大做其水上活動店生意，更囂張得才剛被捕便又急不及待開舖，守法意識可以想見，是否值得法庭從輕發落，值得商榷。

英國已故著名大法官丹寧爵士說過：「法律有兩個偉大的目標：一是維護秩序，二是伸張正義。這兩個目標並非一直保持一致。有些人重視秩序，有些人重視救濟不平之事，正確的解決之道，是保持二者之間的適當平衡。」記者進行正常採訪遭人掟石，人身安全備受威脅，要知道黑暴期間狂徒掟磚，有市民被掟中而送命，嚴重性有目共睹。

對於動輒訴諸暴力之人，法庭不予以嚴懲，輕判只會助長惡人氣燄，不會令其良心發現，且會引出更多不法之徒效法，就如叛國禍港大漢奸黎智英涉刑恐記者，「×你老母×」、「我實搵人搞×你」，表證成立但罪名不成立，引出了更多惡人不再口頭上拂人，而是演變成用石頭施襲，不僅維護秩序、伸張正義淪為空談，第四權也被判了石刑。