網絡安全牽涉很多不同範疇，例如電腦網絡安全、資訊安全等，是保障訊息社會健康發展的基礎。面對網絡基礎設施安全隱患和網絡攻擊等威脅，除會影響設施運作，更有機會危害社會經濟、民生、公共安全以至國家安全。維護網絡安全是維護國家安全的重要組成部分，香港必須盡快就網絡安全立法。

本港面對複雜多變的地緣政治，外國勢力對香港虎視眈眈，香港政府多個部門的網絡在黑暴期間都曾受到海外黑客攻擊，反中亂港分子發動「顏色革命」失敗後轉向地下化，伺機死灰復燃，香港絕不能成為危害國家安全的缺口，必須全面檢視本港的網絡安全情況，並立法堵塞漏洞。

筆者數年前已向政府提出保護網絡安全的重要性，若香港機場或集體運輸系統等基礎建設遭黑客入侵，後果將相當嚴重。美國、英國、澳洲、新加坡等海外司法區早已訂立相關網絡安全法例；內地已制訂了《網絡安全法》、《數據安全法》、《個人信息保護法》、《網絡安全審查辦法》，去年9月更實施了《關鍵信息基礎設施安全保護條例》等法例；澳門也於2019年落實《網絡安全法》，香港已落後於形勢。

有人把網絡安全法污衊成破壞人權、打壓自由，筆者已多次指出自由非絕對，更不能用作危害國家安全的擋箭牌。中央政府最近強調要全面貫徹網絡強國戰略，網絡安全與數字經濟發展已不可劃分。保安局局長鄧炳強日前表示將以立法方式清晰訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，並計劃於今年底就立法建議進行公眾諮詢。筆者期望政府盡快理順細節，完成立法工作，落實關鍵資訊基礎設施安全保護機制，致力構建安全的智慧城市。