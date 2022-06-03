今天是中國唯一一個全國各族人民紀念一位愛國者的傳統節日端午節，每年這天前後，全國各地的人民都會透過龍舟競渡、包糉子等節慶形式，紀念春秋戰國時期楚國大詩人屈原的愛國獻身精神，緬懷他「吾將上下而求索」的不屈不朽堅定為國奮鬥。承前啟後，繼往開來，屈原的愛國精神，鍛造了中華民族的民族魂、愛國心。

欣逢香港回歸祖國和特區成立25周年的前夕，上周香港會展先後舉辦了多個盛會，活動主題分別提出「聚焦法治」、「本固枝榮」、「興邦定國」。與會者高談闊論，其實論題的方方面面歸結起來，不都是提醒和敦促香港人要愛國家嗎？但可惜，這些活動只局限在社會的高層和上層；反觀民間端午節就是基層最貼地、最通俗、最喜聞樂見的傳統愛國教育節日了，但香港高舉愛國教育旗幟的領袖們，有重視和考慮過結合群眾化、生活化的端午節，透過紀念屈原，加強港人的愛國意識，提升港人的民族感嗎？

其實，港人的民族感和愛國心並沒有因一個半世紀的殖民統治而泯滅，港人歷來在愛國反霸反殖、爭取祖國統一的大業上也從沒缺席，只不過上位者沒有發掘而已。時窮節乃見，君不見黑色暴亂的烈火洗禮下，「滄海橫流，方顯英雄本色」。曾記否，全港某連鎖食肆店舖反覆遭蹂躪，其東主堅持立場，絕不低頭。曾記否，烽火危城下，滿頭白髮婆婆、中環文員、義氣的哥、正義老師、巾幗英雄，冒着彈雨鏹淋被扑頭圍毆的危險清路障、剷牆污、喝止暴徒擲汽油彈。曾記否，警察捨生忘死，更不懼「落單」、「起底」、「死全家」，堅定執法。這是甚麼精神？這就是香港的屈原愛國精神！只可惜，各方不重視、不珍惜，讓抗暴港版屈原湮沒！