美國嘅濫殺槍擊案幾乎無日無之，是以槍擊案在美國，嚴格而言並非「新聞」，而只是有關槍擊嘅「死傷震撼」程度。呢，日前又發生槍擊案，俄克拉何馬州一名槍手喺一間醫院內開槍殺死4人，槍手其後亦死亡，另多人受傷。警方相信槍手係自殺，未知其身份、行兇動機及是否有針對性地犯案。

其實，美國喺5月份已經出現3次大規模槍擊案。5月24日嘅「德州屠殺」最震撼，亦最令人神傷，因為造成19名學童及兩名教師身亡；5月15日，一名68歲華裔男子闖入一間教堂開槍，造成1死5傷；5月14日，一名18歲白人男子喺紐約一個黑人社區開槍掃射，造成10人死亡。5月，原本是個詩人最愛歌頌嘅季節：蛺蝶憐紅藥，蜻蜓愛碧潯；春風來海上，明月在江頭；五月梅始黃，蠶凋桑柘空……如今，5月卻抖落春天嘅繁忙，迎來槍擊殺聲震天，血染校園，怎不令人神傷！

美國總統拜登說佢已經厭倦了槍擊案嘅發生！阿哥，難道正常嘅美國人不厭倦嗎？不活在惶恐中嗎？然而，你厭倦也好，惶恐也罷，怕亦係多餘，皆因槍枝在美國已氾濫成災！買支槍同買棵菜分別不大！最近，有美國槍枝製造商特別為青少年生產一款名為JR-15嘅兒童用步槍，殺傷威力卻同成年人用嘅一樣咁驚人！其宣傳標語強調呢款步槍可以「像爸爸媽媽的槍一樣操作」，並在槍枝上畫上一個戴奶嘴嘅骷髏頭以吸引兒童！

看來，正如有論者指出，做美國總統，老也不要緊，最重要是學懂哀悼和下半旗，事關一年閒閒哋要做幾十次，總之一臉莊嚴，做得好好睇睇。美國既然習慣了「與病毒共存」，再來個「與槍枝共存」，習慣了死亡，就不會有甚麼厭倦！