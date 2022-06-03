香港近年面對嚴重的免遣返聲請、即俗稱的「假難民」問題，每年虛耗公帑逾10億元處理，部分聲請者更利用留港期間從事黑工等違法活動，損害本地勞工權益，亦造成社會治安問題。每當港府提議以修例等方式加強打擊，部分西方政客及人權組織便會質疑有關做法侵犯人權、有違公義。但該等國家對待非法移民的手法往往比香港更嚴厲和無情，例如英國早前就提出將部分難民強制移送非洲，這是否就是他們掛在口邊的人權、公義呢？

近日，英國推出另一項新的入境措施，容許全球頭50間頂尖大學在過去5年的畢業生，不分國籍、不限學科，亦不論是否已在當地覓得工作，都可獲簽發為期2至3年的「高潛質人才」簽證，讓他們入境英國後再慢慢搵工。很明顯，英國將自己的經濟和人民利益，凌駕於他們口中的所謂公平和公義。

反觀香港的各項輸入專才及補充勞工計劃，都對申請者的學歷、技能等作出嚴格限制，並規定他們必須已在香港找到合資格的僱主和職位，令不少海外及內地人才、尤其是資歷較淺但潛力較高的年輕人才不得其門而入。

香港的輸入人才政策比較嚴謹及被動，原因之一是過去二、三十年來，有大量內地年輕居民（大多為港人內地配偶及子女）透過單程證計劃來港，為本地勞動市場持續注入新動力，並為香港的經濟發展和城市建設作出巨大貢獻。不過，隨着內地經濟持續增長，兩地生活水平不斷拉近，再加上近年的黑暴及疫情影響，去年持單程證來港人數已跌至平均每日少於50人。在扣除因疫情或其他理由而離港的人數，香港總人口去年錄得近60多年來的首次負增長，多個行業都出現人才短缺和勞動力不足問題。

其實，香港不僅有需要放寬輸入人才政策，例如考慮放寬某類人才的「先搵工、後入境」硬性規定，更重要是全盤檢視、全面重新制訂整套人口政策，以積極應對人口老化、人才流失、勞動力短缺、生育率低迷和新移民減少等結構性問題，解決香港長遠經濟和社會民生發展的潛在問題。

記得幾年前有一位特區高官講過，香港的人口政策就是沒有政策，因為特區無權審批內地的單程證計劃。筆者當時已不表認同，強調港府一方面要嘗試向內地爭取加大話語權，加強對單程證人士的統計分析、來港前與抵港後的培訓和支援工作；另一方面，當局亦要採取積極措施，多管齊下優化香港的人口結構，包括提供更多誘因鼓勵港人生育，做好本地人才的規劃、培訓及再培訓工作，以及加緊吸引內地、海外和「港漂」年輕人才來港發展。

現屆政府在有關方面顯然做得不足，候任特首強調要提升香港競爭力，因此在人口政策方面必須有針對性的新思維和有效落實執行。不然，香港將會被更多地區超越，市民生活質素難以提升。