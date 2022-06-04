世界視線：抓緊美俄軟肋處　土國閃擊敍利亞

俄烏戰爭爆發後，土耳其總統埃爾多安自恃與俄羅斯總統普京關係密切，一直居中調停。惟醉翁之意不在酒，埃氏上周再次公開其打擊敍利亞北部庫爾德人武裝分子的決心，稱「土國不會徵求任何人的許可來進行軍事行動」。他及後與普京通話時更表明，將在土國南部邊境展開新的軍事行動，以建立30公里的緩衝區。華府對此非常不滿，美聯社甚至把埃氏的宣言形容為「入侵」。

埃爾多安之所以落力充當和事老，自然有着其個人盤算。普京作為敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德的堅定支持者，必定是不願看見土國揮軍敍利亞。惟正正是土國挺身而出充當攔路虎，阻止芬蘭和瑞典申請加入北約，始令忙於應付烏克蘭局勢的普京鬆一口氣。因此，克里姆林宮為投桃報李，很可能會對安卡拉的軍事行動隻眼開隻眼閉。

對於土耳其高昂的調停要價，相信普京已默默地接受，但美國卻是激到「一肚氣」。美國國務院發聲明回應，警告土軍切勿於敍北發動新的軍事行動，稱有關行為將使美軍面臨風險。要知道，拜登政府費盡唇舌，才成功說服瑞典及芬蘭加入北約，土耳其卻作出阻撓並要求瑞、芬滿足其有關庫爾德工人黨的要求。但埃氏心裏真正目的，是希望華府能在購買F35戰機以及伊拉克、敍利亞的庫爾德人問題上向土國「鬆章」。

固然美國有道德責任去安撫自己支持的庫爾德人，但相信對於土國的行動，華府最終也只會流於口頭警告，而不作軍事介入，皆因白宮也不想芬蘭和瑞典加入北約一事給土國「搞喎」。在這背景下，土耳其外長恰武什奧盧便「放風」指，美國國會已出現向土耳其提供F16戰機的意向。且看在土國死敵希臘的百般阻撓下，華府會否實現埃爾多安重返F35戰機項目的要求。

土耳其此刻反對芬蘭、瑞典加入北約，主要是敲打美俄的軟肋，來實現自身利益的訴求。因此，美國國務卿布林肯也指出，相信瑞典及芬蘭將會加入北約。可是，土耳其近日與在民族、資源開發及島嶼擁有權存有矛盾的希臘緊張關係升溫，難保安卡拉屆時又提出甚麼條件，玩到美國及北約「陀陀擰」。