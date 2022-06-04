功夫茶：失業援助審批苛　被拒基層嘆奈何

俗語話齋「有頭髮邊個想做瘌痢」，本港第5波疫情年初來勢洶洶，疫慌下今年1至3月失業率進一步上升至5%，加上收緊防疫措施，好多食肆唔單止放棄午市，更索性暫時停業；其他被關閉嘅處所如酒吧、美容院、健身室等，令失業率進一步惡化，唔少打工仔無奈手停口停，百業蕭條，基層想「頂硬上」都冇嘢可頂！

阿哥，喺呢個時候政府推出「臨時失業支援」計劃，向合資格失業人士派發一萬個大洋！政府原本估計約30萬人申請，誰知申請超過47萬人，可見唔少打工仔活在水深火熱，個計劃都算「及時雨」。一萬個大洋臨時失業支援，若然到手，原本好似太陽咁溫暖，誰知唔少申請者被拒，霎時又覺得一盆冷水照頭淋！

呢嗱！根據政策創新與統籌辦事處最新資料，處方已完成47萬份臨時失業援助嘅審批，當中兩萬份正在等候收集申請者補交資料才作決定，即係話呢兩萬申請人仍靜候黎明，仲有希望見到晨光第一線！之不過，另有13萬份至今仍不獲批准，換言之，即超過27%申請被拒，佢哋眼前見到嘅就係黑暗嘅閘門！

各位，有唔少議員收到被拒者嘅投訴及求助，佢哋各有各嘅苦況，唔少人表示非常不同意拒批嘅原因，認為完全不符合實情，並指無機會補交資料或解釋等；更有逾六成上訴人表示，「同事獲批，自己無份」，可見標準差異及飄忽。阿哥，不患寡而患不均，為政之大忌，民怨沸騰，通常都係咁！

仲有啊，推行政策，最重要係便民，大道至簡！依家計劃只能透過電郵提交資料，致令唔少基層市民補交資料時出現困難，需要向當區區議員或其他識IT嘅親朋戚友求助。唉，你估失業嘅洗碗阿嬸識用電腦或手機補交資料咩？高官從來不食人間煙火，點知民間疾苦吖？呢，有議員接獲唔少申請被拒個案，指要佢補交申請資料，但只得5日時間，呢位工友話佢不諳上網交資料，更大問題係部分資料要向僱主申請，唔係樹上生出嚟，官老爺要人補交，最少畀多兩星期啩！

嗱！被拒工友指有關失業援助審批嚴苛，有求助個案申請人於失業期間，曾有一、兩日「炒散」。儘管官老爺多次表示會酌情處理，之不過最後又係「揸正嚟做」，所謂「酌情從寬」，根本就係三夾板上雕花，刻薄！政府把口就話「以人為本」，之但係執政為民，最終要做實事！要是表裏不一，言行不一，未能「以百姓之心為心」，喺許多芝麻綠豆上刁難基層，譬如沒有給予略微超出規定申請人予以酌情批准，那如何算「從寬」？喂！高層公務員加薪夠膽死高至7.26%，而新政府增設副司長等職位都要使多近億個大洋，試問對手停口停嘅基層卻如此斤斤計較，叫人情何以堪？