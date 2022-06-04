正論：水銀口罩損健康　不監不管惹的禍

疫情下，港人罩不離口，響應專家呼籲戴兩個口罩者更大不乏人。詎料防得了病毒，卻防不了重金屬等有害物質。本報搜購坊間多個布口罩進行化驗，結果全部樣本水銀超標，最高更超標逾640倍，非常駭人；亦有樣本含鉛量超標近7倍，同樣令人咋舌。毒從口入，都是政府不監不管惹的禍。

本報記者日前在深水埗及旺角等地購買6款不同顏色及材質、價錢由10元至35元不等的布口罩，再連同兩個已清洗多次的布口罩，交由專家在人工模擬排汗的情況下測試，了解當中的重金屬含量。結果全部樣本均驗出水銀，最低超出國際標準27.5倍，最高更超標643倍。至於布口罩的含鉛量亦全部超標，即使已清洗多次的樣本，含鉛量亦超標6.8倍。

新冠疫情肆虐本港兩年半，港人天天戴口罩，高峰期「打孖戴」更是家常便飯，就算現在疫情放緩，亦有年長或幼童等高危群組會在外科口罩外加多一個布口罩，以使外科口罩更貼面。然而專家卻揭出驚人事實，重金屬作為布口罩染色的催化劑，可經過汗水分解從而被皮膚吸收，顏色愈鮮艷重金屬成分愈多，即使市民將布口罩戴在外科口罩外，重金屬粒子因為比起新冠病毒更微小，外科口罩恐未能阻隔。

眾所周知，水銀和鉛皆可透過皮膚吸收，皮膚有機會出現紅疹、手腳麻痹，影響腦部神經系統，也會導致腎功能受損，對幼童影響尤甚；鉛同樣可對多個器官及身體功能造成嚴重傷害，可致急性或慢性中鉛毒，影響神經系統發展及兒童發育等。換言之，市民以為戴兩個口罩有助防疫，不少家長更為年幼子女加多個布口罩，以為有雙重保障，殊不知這樣做隨時導致長時間吸收重金屬，得不償失。

正如有議員指出，政府應加強監管及制訂指引，主動巡查檢走不合規格的劣質口罩，意味政府根本沒有監管，更無就口罩品質進行抽查。試想想，本報輕易便驗出大量布口罩「有毒」，可見這是有沒有心去做的問題，政府若有心監管，根本只是舉手之勞，反映的是不為也，非不能也。

當然，這也沒有甚麼好奇怪的，以有毒食品為例，蘇丹紅鴨蛋、山東龍口毒粉絲、上海過期爛肉、哮喘豬肉、三聚氰胺毒奶粉、甲胺磷菜、重金屬大米、孔雀石綠水產、塑化劑飲料、坑渠油等等，每次皆是由內地、台灣、外國乃至傳媒揭發食安問題，港府沒有一次不是後知後覺，指望這個政府為市民健康把關，無異於緣木求魚。

說來實在令人不齒。抗疫已經兩年半了，別說港府的防疫政策一塌糊塗，致令香港「死得人多」，就說防疫用品問題，由最初一罩難求，到現在毒口罩湧現，這個政府究竟為市民健康做過甚麼？當新加坡早已廢除口罩令，日本、南韓連沒有接種疫苗的旅客也歡迎入境，唯獨香港仍將防疫措施愈收愈緊，不擾民到死勢不休。可憐港人除罩遙遙無期，連戴一個安全口罩都不可得，如此政府，怎一個爛字了得！