近年，無人機被普遍用作航拍用途，人人皆可以成為高空影像攝影師，但是經常發生意外，包括無人機闖馬場險傷人、鬧市墜毀起火、酒店偷拍淋浴、墜落撞碎車窗、墜機擊傷途人、失控墜落軍營、險闖入特首辦等。政府去年訂立無人機附屬法例，《小型無人機令》在今年6月1日起生效，這是合憲合法，合情合理。

本港現時有8萬多部無人機，近9萬名擁躉，無人機愈來愈普及，操作簡單易學，連小學生也可以瞬間成為高空航拍師。新法例生效後，除了「禁飛區」範圍和一些危害行為外，其他條文會有6個月寬限期。新法例根據無人機的重量和不同操作風險，把小型無人機分為三類，操作最高風險級別的無人機，需要通過考核及註冊。

無人機是否需要註冊或許可，便會以無人機重量做準則，計算重量包括電池、運載物及其他部分，相關規定如下：一、甲一類，若無人機重量不超過250克，毋須向民航處註冊，操控者亦無年齡規定；但要符合一般要求，例如日間操作、飛行高度離地面不超過100呎、不可入禁飛區等。

二、甲二類，無人機250克至7,000克，無人機和有關遙控操作員均須註冊；負責人（18歲或以上）及遙控駕駛員（14歲或以上）須註冊；最高飛行高度由地面計起300呎，將來或要購買小型無人機第三者責任保險。

三、乙類，無人機重7,000克以上但不超過25公斤，無人機及操作員均須註冊，並屬於「進階操作」，飛行前要先獲民航處許可；須就身體受傷或死亡購買第三者責任保險，最低保額為1,000萬元。

在新規例下，除標準甲一類操作外，小型無人機和遙控駕駛員均須註冊。而民航處已於5月10日正式推出「SUA一站通」，市民可透過該平台註冊成為遙控駕駛員，及為小型無人機註冊，亦可透過「SUA一站通」的無人機飛行圖閱覽最新的限制飛行區，及從《安全規定文件》和相關指引獲取安全資訊。

民航處前年接獲75宗牽涉小型無人機的投訴，去年倍增至159宗，今年截至5月底就有44宗。任何人如干犯《小型無人機令》所訂的罪行，一經循公訴程序定罪，視乎案情、類別和嚴重程度，最高可判處罰款10萬元及監禁兩年。

新法例規定政府總部及立法會綜合大樓、禮賓府、國安公署以及幾十間警署等，都被列入禁飛範圍。重量超過250克的無人機均須註冊，甚至購買第三者責任保險。

小型無人機發展潛力無限，《小型無人機令》為小型無人機設立規管框架，保障了航空和公眾安全，有助打擊罔顧公眾安全的駕駛行為，明確了第三者責任保險的要求，以策萬全，值得支持。政府應把握無人機應用的巨大潛力，設立專門場地給市民玩遙控飛機。