對抗美國的霸權，只能是中、俄聯手，世界各國合作，最重要是防其個別突破。世界幸運的是美國狂妄，以為可以隻手打天下，脅迫歐洲、日本，夥同英國、澳洲、新西蘭、加拿大的五眼聯盟便可東、西兩線作戰，攻擊俄羅斯和中國，結果從敍利亞內戰開始，節節敗退於俄羅斯的強悍，烏克蘭之戰仍然失利。

各種超越底線的行為，只暴露出美國不擇手段的強橫和無力爭勝的無奈。本意是打倒俄羅斯，然後打中國，或與俄羅斯在烏克蘭開戰後，便進逼中國，以為俄國難以援手。可是聯合歐盟，各種手段齊施，亦壓不倒俄羅斯，反惹來俄國出其意料的反制，使歐美通脹高企，金融危殆。

此中關鍵之處，一是美國不敢大舉出兵，單只特種部隊、僱傭兵在敍利亞、阿富汗已失敗，在烏克蘭仍然是重複敗勢。二是美國的所謂歐洲價值，實際只是白人價值觀，其中排斥了不在核心的非盎格魯撒克遜各族。因而真的支持者除了五眼聯盟外，便只是白人中的極右種族主義者，且導致歐洲的左翼、歐洲以外的各國的懷疑和不信任。此外，美國的對手也不是冷戰時期的蘇聯，而是中俄聯手，正好把上世紀七、八十年代美國聯華抗蘇的局面扭轉，如今是中俄合作抗美。而美國也不是當年的強盛，國力已近黃昏。

美國若甘於守着現狀，重整國內的各方面缺陷，或可憑仗積累的財富、人力資源和豐富的自然資源，尋求復興，仍可以是國際上一大強國。可是美國精英不此之圖，受困於國內既得利益，妄圖以立國以來一貫的戰爭侵略解決國力衰弱的趨向問題，既引起天下大亂，戰爭迭起，經濟金融紊亂，危機惡化，也使美國可以在一敗再敗底下，從中東、中亞撤退，從烏克蘭撤退，東歐、西歐的陣地岌岌可危，不易保存。而中南美洲反叛，後花園失火，國際上的形勢逆轉，美國是要被迫撤退了，當然還有一段時間才會全部體現，但大勢已成，難以反覆。

若美國背城一戰，要攻擊中國的話，絕對不可能成功，只會加速衰敗，美國前國務卿基辛格最近的警告不是無的放矢。

中國近年的文修武備，團結一致，便是對美國國運的最大考驗。美國攻則必敗，不攻則便要逐步放棄霸權，放棄由此而來的暴利，乖乖地應對國內愈來愈惡化的結構矛盾。無論如何，美國世紀正在終結，只是早晚之事。