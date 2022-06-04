李家超管治團隊的人選傳聞，近日爆出「冷門」，並非一直熱議的保安局局長、政制及內地事務局局長和前特首辦主任，而是現任特首辦主任。都說政務司司長的職位極其重要，是香港的二號首長，形同「閣揆」，要找一個有分量的、成就突出的人物擔任。在香港目前形勢下，在中美角力、國際形勢異常兇險形勢下，這樣的人選猜測自然會偏向與形勢相配合的熱門，「冷門」鮮有被關注。

然而，忽然要「爆冷」，這就有點兒意思。之所以如此，一般情形有三，一是輿情對香港內外形勢、中央用人的重點要求和對管治班子的搭配考慮估計出了偏差。二是輿情對香港可出任某類重要職務可選之人的真實情況了解不足，熱門並非真熱，冷門並非真冷，迷瘴重重，霧裏看花。三是受偶然和神秘因素影響，煮熟的鴨子會飛了，天上掉下的餡餅不知砸在誰的頭上。人有千算，不如天有一算。

香港政務司司長、財政司司長、律政司司長位高權重，各有分工。政務司掌握政務和行政大權；財政司把控財政大權；律政司把握司法大權。如今，李家超政府要在三司各設副司長，不知是要分權，還是輔佐強化司長之權。這兩種功能都有，要看司長與副司之間的關係和互動，這裏有着複雜的官場學問、為官之道。不過，從組織架構和組織行為學來看，設副手當然是為了「加強領導」、「有利工作」、「培養幹部」等。

時下要設副司長，源起於上屆特首提議設政務司及財政司副司長，然而在立法會遭滑鐵盧，硬是沒通過。這原故是當年行政長官勢弱，行政主導勢弱，反對派在立法會猖獗。現在暴亂平息，《港區國安法》利劍揮出，香港選舉制度改革，反中亂港者被清除，不但政務司及財政司要設副司長，律政司也要設副司長。以此背景來看，三司設副司長應該各負專項政治任務才對，重要工作在於通過整頓和改革完成中央要求的「構建維護國家安全的制度體系」。