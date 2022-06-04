一般認為，俄烏戰爭打成持久戰，是美西方最想見到的結果，因為這對俄羅斯最不利。其實未必，有種觀點認為，普京的計劃就是打持久戰，把烏克蘭徹底打殘，讓美西方尤其是歐盟承受沉重負擔，一年半載也許沒有問題，但時間一長肯定吃不消，到時歐盟和北約必然會出現內訌和分裂，美國將無法再得心應手控制歐洲，其霸權也將面臨崩潰。

這種觀點不是沒有道理。俄烏軍事實力相差懸殊，為何戰事拖了這麼久？俄羅斯顯然沒有出盡全力，對軍事目標往往圍而不攻，除了避免導致自己重大傷亡，更是為了拖垮烏克蘭，從而消耗歐盟。道理很簡單，單是550萬烏克蘭難民已令歐盟應接不暇，加上基輔當局沒完沒了的需索苛求，更是令歐盟不勝其煩。何況歐盟本身還要面臨能源危機和惡性通脹等種種問題，可謂內外交困，恐怕維持不了多久。

反觀俄羅斯穩操勝券，一點也不急。儘管美西方的極限制裁給俄方造成重大損失，但俄國手握糧食和能源兩張王牌，從一開始就立於不敗之地，加上中國、印度等大國拒絕參與制裁，普京更是底氣十足。最諷刺的是，美西方的制裁已告失敗，而歐盟至今還在為是否全面禁止購買俄國石油和天然氣爭論不休。老實說，即使歐盟完全不用俄國石油和天然氣，也不可能迫使普京屈服，受害的只能是歐盟自己，如果他們連如此簡單的道理也不明白，那就太可悲了。

美國也好不了多少，軍火商無疑發了戰爭財，但架不住通脹、能源和供應鏈危機一齊襲來，恐怕得不償失，加上國際地位嚴重受損，更是令老美焦慮不安。華盛頓多次要求中東產油國增產都不得要領，除了證明其在中東的影響力所剩無幾，也反映其世界霸權搖搖欲墜。過去美國只要登高一呼，往往應者雲集，如今除了綁架歐洲和其他幾個附庸國，再也無法號令全球。就以制裁俄羅斯來說，看似聲勢浩大，有數十個國家跟從，其實世界上絕大多數國家拒絕參與，包括部分北約成員國，可見美國號召力今非昔比。

在這種情況下，美國還要到處煽風點火，既要孤立俄羅斯，還要圍堵中國，簡直是不自量力。西方不亮東方亮，世界天平正朝着東方傾斜，這是大勢所趨，也是歷史必然，美國繼續逆潮流而動，只能加速其霸權的衰落。