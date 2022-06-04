本港公院醫護人手荒鬧了多年，至今沒有改善，儘管立法會好不容易於去年10月通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，訂明容許海外指定院校畢業的非本地培訓註冊醫生，來港於公營機構工作5年後，可免試註冊在港執業。無奈港府引入海外醫生的進度非常緩慢，今年4月才擬定首批認可資格名單，全部都是英美名校如牛津、耶魯等。曲高和寡，香港憑甚麼吸引這些世界頂尖精英？名單有等於無，不切實際。

第二批認可資格名單仍未出爐，其實港府若有心引入海外醫生，必須實事求是，即使引入內地醫生有爭議，也可引入東南亞國家的醫生，僅馬來西亞，醫療水平便絕不遜色。2019年美國《國際生活》雜誌公布全球最佳醫療國家排名，馬來西亞名列榜首，而且是連續3年拿下該殊榮。實際上，馬來西亞的醫療旅遊非常蓬勃，數據指出，2011年有643,000名醫療遊客到訪，到了2018年已增至120多萬人。不少港人每年到當地做身體檢查，貪其水準高，價錢卻比本港私家醫院便宜數倍。

至於最為本港醫護界「詬病」的言語不通問題，馬國醫生普遍使用英語，華人醫生甚至會普通話及多種方言，如粵語、福建話、客家話等，可見溝通不成問題。香港公院醫護薪高糧準，有吸引力和競爭力，要是肯引進馬來西亞醫生，肯定不乏人才應徵，就看港府何時才肯打開方便之門而已。

當然，引入海外醫生阻力重重，最主要是本港醫護霸權牢不可破，他們根本不想有外人搶飯碗。港府則態度曖昧，表面上從善如流修例引入海外醫生，實際上一切歎慢板，結果病人「等到死」的苦況依然沒有改變。期望新政府上場後能加快步伐做實事，真正造福基層病人。