資深藝人曾江離世後，他好些具睿智的語言，至今仍然讓人回味。其中一句，是讚嘆美國的教育，他說當地學府，主要不是教你Spelling，而是教你Thinking。意思是指美國教育，偏重於啟發學生如何思考，而不着重於傳遞刻板的知識。

聽罷上述金句，我連忙在網絡上查找，且看曾江叔何時畢業於美國的大學，答案是1961年。筆者心想，那確是值得緬懷的時代，我完全相信他所講，當年美國訓練出來的尖子，大多是聰明睿智，懂得慎思明辨。不過，你如果以為今日的美國，仍能像舊時模樣，那可不一定。

單看近幾屆的美國總統，小布殊固然不善於Spelling，他的基礎知識甚差。若談到Thinking，則這幾任的白宮主人，更是一蟹不如一蟹，他們所作的政治決策，不停要打倒昨日之我。譬如特朗普，在任內殫精竭慮，要掀起對華貿易戰，更一度以為勝券在握。奈何此君不懂Thinking，完全錯估形勢，幾年下來，貿易戰一敗塗地，剩下的爛攤子，還得由繼任人拜登去收拾。

然而，拜登卻比特朗普更糟，思考的能力更弱，鬧出的笑話也更大。拜老頭亦想學前任總統，跟別國打貿易戰，他要求盟友制裁俄羅斯，停止入口俄國的石油和天然氣。詎料，拜登話音剛落，現實情況便狠狠地賞了他一記耳光。「禁俄令」一出，全球迅即陷入能源危機，不少歐洲居民，被弄得連燒水、煮飯的電費也付不起。

日前拜登被迫改口，說不必禁用俄羅斯石油，只消請對方把價格調低一點便行。哼哼！觀乎今日的白宮，主事者大多是糊塗透頂，就連一項理性的外交政策也制訂不來。這幫人Thinking的能力，可謂今不如昔。