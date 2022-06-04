俄國作家契訶夫的短篇小說《小公務員之死》，講述一名小小公務員不小心打了一個噴嚏，由於疑心濺到了前排一名將軍，於是不斷多次道歉，結果惹怒了對方，遭到嚴詞訓責，公務員最終在惶惶不可終日的恐懼下一命嗚呼。像這樣的故事橋段在香港是不會出現的，不是因為本地公務員打盹多於打噴嚏，而是港產公務員犯錯也懶得理會，鐵飯碗制度已令這班人不知羞恥為何物。

立法會日前審議並通過改革公務員制度、提升政府效能的議員議案，多位議員均指公務員表現令人搖頭，直言市民對公務員已徹底失望，有議員舉例指友人擔任公務員，竟被上司質疑為何要勤力工作，慨嘆勤勞之人進入這種一潭死水的體制裏，也會被同流合污變成尸位素餐一分子。適逢筆者也有友人任職公務員，對於議員們的批評和感慨甚有同感。

鄧小平說過：「制度不好，可以使好人無法充分做好事，甚至會走向反面。」香港的公務員制度出了名加薪並非與工作表現掛鈎，只要不犯大錯，便可以呆坐至退休，因而衍生出「少做少錯，不做不錯」的官僚文化，筆者那位任職公務員的友人直言：「勤力、有料嘅都唔會做公務員。」又指部門內辦公時間做自己事的風氣極盛；抗疫兩年，公務員多番在家「工作」，究竟所做的是何事，亦不必畫公仔畫出腸了。外界對於公務員疫市加薪斥為荒謬、離地，他則對當年選擇入職，自豪至今，並深信這是此生無悔、穩賺不賠的一個決定。

港產公務員十之八九都是既不求功也不求讚，更不求做之徒，即使隔三差五地被審計署、申訴專員公署批評，亦照樣面不改容過着「官到無求膽自大」的自我感覺良好頹唐生活。新管治班子上場能否改革此一大流弊，去蕪存菁，關乎香港未來發展。