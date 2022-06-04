官司纏身的前民主黨立法會議員許智峯棄保潛逃，高院裁定他四項藐視法庭罪成，認為許與丹麥政客串謀編造虛假的外訪行程及邀請函，屬有預謀犯案，直斥許潛逃後故意缺席應訊，導致法庭程序延誤和中斷，損害公眾對香港司法系統的信心，成為首宗流亡人士在缺席聆訊下被定罪的個案。

協助許智峯的丹麥政客Anders Storgaard曾表示，該外訪行程只是煙幕，實際是協助許離開香港。許明知自己有責任依時歸柙，仍聯同丹麥政客故意使用虛假行程，誤導法庭取消他限制離境的擔保條件，可見是有計劃地逃離香港，是蓄意違反保釋條件。法庭判決後，許指是次案件源於政權在其他案件對他作出「莫須有」指控，認為屬政治檢控。他又稱對案中的指控沒有愧疚，並認為判決等同於司法機構對政權侵犯人權的行為加以確認及肯定。但公道自在人心，對其人品有認識的人均知道大話冚大話正是他本人。

許智峯除了本案四罪，另涉於2019年光復屯門遊行期間要求他人刪除相片及損毀他人手機，2020年衝擊立法會主席台阻撓內務委員會會議，2020年在立法會主席台「丟腐爛植物」，及被控《港區國安法》下的分裂國家及勾結外國勢力罪。2020年11月6日光復屯門遊行案提訊時，法官卻批准許保釋外出及因公務理由離港，向許發還旅遊證件。

黑暴至今，約60名疑犯棄保潛逃，暴露香港的保釋批准存在嚴重問題。早前亦有部分法官漠視其他反中亂港分子的潛逃風險，批出寬鬆的保釋條件，被市民批評是「變相放生」，令法治與公義未能彰顯。司法機構應認真檢討，盡快制訂更清晰的保釋指引，收緊有關保釋條件，及要求法官嚴格執行。