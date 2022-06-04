春秋戰國時期有屈原的愛國精神，香港黑暴時期有無數港版屈原的愛國精神。雖然時代不同環境各異，但同樣面對國家危難，個人生命安全的取捨抉擇，為大我而捨小我。對此，必須致以崇高的敬意，並應予以發揚光大。

我國著名民族英雄文天祥，率兵轉戰南方時寫就的《指南錄後序》，直抒「人生自古誰無死，留取丹心照汗青」的抗爭精神，視死如歸，感人肺腑。文曰：「嗚呼！予之及於死者，不知其幾矣！詆大酋當死；罵逆賊當死；與貴酋處二十日，爭曲直，屢當死；去京口，挾匕首以備不測，幾自剄死；經北艦十餘里，為巡船所物色，幾從魚腹死；真州逐之城門外，幾彷徨死；如揚州，過瓜洲揚子橋，竟使遇哨，無不死；揚州城下，進退不由，殆例送死；坐桂公塘土圍中，騎數千過其門，幾落賊手死；賈家莊幾為巡徼所陵迫死；夜趨高郵，迷失道，幾陷死；質明，避哨竹林中，邏者數十騎，幾無所逃死；至高郵，制府檄下，幾以捕系死；行城子河，出入亂屍中，舟與哨相後先，幾邂逅死；至海陵，如高沙，常恐無辜死；道海安，如皋，凡三百里，北與寇往來其間，無日而非可死；至通州，幾以不納死；以小舟涉鯨波出，無可奈何，而死固付之度外矣。嗚呼！死生，晝夜事也。」聯繫一年多世紀黑色暴亂時的烽火摧殘脅迫，港版屈原們不是同樣面對數不盡的生與死搏鬥考驗嗎？

顏色革命的黑色暴動、城市游擊戰，磚如雨下，火光沖天，濃煙蔽日。磚雨下，港版屈原清路障；汽油彈焚城下，港版屈原捉暴徒；黑漆潑眼下，港版屈原怒指斥；烈鏹淋身下，港版屈原誓護五星旗；黑色暴徒衝擊下，港版屈原破陣重奪中大、理大。烈火見真金，真現代屈原、文天祥也！