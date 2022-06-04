笑看天下：事在人為切勿又大隻講-施友朋 評論員

最近嘅公務員薪酬調整引起爭議，尤其是疫情下百廢待舉，高層加薪達7.26%惹來不滿，全城怒插有「肥上瘦下」之嫌，並斥之為堅離地。日前，立法會通過「改革公務員制度，提升政府效能」嘅議員議案。

公務員表現不濟，主因係做又三十六，唔做又三十六，即使表現不濟，只要冇乜大錯，hea做都冇問題，反正薪酬調整一視同仁，未到頂點嘅就年年跳point，一樣加薪，都冇你咁好氣！

依家有唔少議員指出，公務員表現令人失望，尤其疫情嚴峻下，公務員理應同市民同心抗疫，發揮「齊心就是力量」嘅效果，可惜大部分公務員卻「在家工作」，好唔公平啫！是以促設立績效指標並與薪酬調整掛鈎，認為要打破「鐵飯碗」制度，加薪須視乎有無功勞，失職的就應該革職。

古人認為當官之法，惟有三事，即清、慎、勤。要達致這三事，看似簡單，其實並不容易。公務員必須要有高度嘅責任感，一心為市民服務，用內地嘅說法，即係「想幹事、肯幹事、幹成事」，為工作盡心盡力。阿爺早前都指出，治港愛國者必須兼備德行與才能，有辦法有能力有魄力去處理社會民生嘅短中長期大小事情。

其實，「清、慎、勤」實行起來很難，即使高官遇事都經常卸膊，推得就推，日積月累，已變沉疴宿疾，真要改變又豈是易事？有議員建議倣效新加坡政府，制訂公務員關鍵績效指標，將薪酬與表現掛鈎，並由審計署及申訴專員公署制訂公務員評核標準。有「評核標準」點都好過「論資排輩」，將無能無德之輩升至一個佢都冇辦法駕馭嘅職位，梗係遲早會出事啦！打破「鐵飯碗」，事在人為，還看新政府是否又係大隻講！