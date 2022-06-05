正論：周邊地區紛迎客　獨是香港通關難

踏入初夏，正是旅遊的好時節，無奈本港疫情始終未見清零，不僅無法與內地通關，亦未能與國際接軌。眼看星馬泰日韓等周邊地區紛紛開放門禁，真正一切復常，偏偏只有香港斯人獨憔悴，此長彼消，此城經濟無以為繼，肥水流向別人田，正是港府防疫進退失據惹的禍。

本港疫情自3月中高峰後開始回落，近期每日都徘徊在新增200至400宗的水平，雖然已趨平穩，甚至變成風土病，但由於未能進一步下降，加上酒吧群組爆完又爆，林鄭事先張揚本月下旬未必能如期放寬第三階段社交距離措施，在她落台前都無計劃為外防輸入措施鬆綁。意味不僅「疫苗通行證」繼續推行，提升處所人數上限又未能如願，入境人士抵港後照樣要在酒店隔離7日，而且航班熔斷機制仍未取消。凡此種種，皆嚴重窒礙港人外遊及海外人士訪港的意欲。

特別是亞洲多國相繼復常通關，新加坡早就撤銷口罩令，已完成接種疫苗的旅客入境後可自由活動，毋須隔離；南韓最新亦公布，6月8日起未接種疫苗的外國人入境免隔離7天。保守如日本，早在上月已宣布入境國家依風險高低分為紅、黃、藍三類，來自低風險藍區的旅客，入境時不論是否已接種疫苗皆可免篩檢、免隔離，當中包括香港。至於馬來西亞、泰國、越南等地亦有類似的免隔離安排。可見整個亞洲基本上已對外開放，歡迎旅客入境，只有自詡國際大都會的香港仍在閉關自守，關卡重重，彷彿另一個世界。

外界多番追問港府何時才能通關，惟林鄭擺明等收工，當然多一事不如少一事。退一步說，即使未能解除外防輸入等措施，但取消熔斷機制，並將酒店隔離改為居家隔離以方便港人外遊，港官也是堅決不肯。商經局局長邱騰華昨日表示，認同香港應該與各地探討在安全的環境下恢復往來，但必須非常審慎，因為內地花了很大力氣才將新一波疫情壓下，因此香港不能夠只顧一邊而不顧國家的情況。邱局長所說確是實情，內地這一波疫情爆發，或多或少跟香港將病毒倒灌內地有關，這也表示沒有國家首肯，中港通關遙遙無期，同澳門通關也是遙不可及。

問題是，時間不等人，香港閉關鎖港已有兩年半，港人過着禁足生活也有兩年半，經濟插水不用說，不少人更因為長期嚴守社交距離措施而令情緒繃緊，急需外出吸一口新鮮空氣。君不見，港府連開放沙頭角旅遊都反應踴躍，可見不少港人早已悶得發慌，不理好醜只求就手。遑論本港失業率急升至5.4%，各項經濟指標皆向下，破產清盤潮如海嘯湧至，往日車水馬龍的銅鑼灣、尖沙咀盛況不再，外資甚至將基地由香港轉往新加坡。由此可見，惟有盡快打破門禁，將防疫措施拆牆鬆綁，既讓港人走出去，也讓旅客走入來，方能回復活力與生氣。

現屆政府已是看守政府，人們早就沒有期望，惟望李家超政府上場後能看清現實，為香港引入活水，不要再拖。