功夫茶：凍結多年冇加薪　基層工人淚滿襟

政府扶貧卻愈扶愈貧，本屆政府即將燈火下樓台，之不過本港貧窮人口仍然居高不下，即使套用港府過往計算恒常現金政策介入嘅影響，相信貧窮人口都逾百萬人！鬼咩！「最低工資」凍結多年，而物價上漲加上疫情下經濟蕭條，失業率上升，基層生活艱難，從逾47萬人申請一萬蚊「臨時失業支援」計劃，可思過半矣！

呢，從港府去年凍結法定最低工資水平，維持喺2019年公布嘅時薪37.5元，下次調整要等到明年5月，即係話全港逾1.4萬名靠最低工資過日子嘅基層勞工要「凍薪」4年，意味佢哋只好勒緊褲頭迎回歸25周年！各位，法定最低工資水平檢討嘅公眾諮詢喺日前結束，有勞工團體建議法定時薪由37.5元增至46元；之前有基層團體強調若計算未來一年物價升幅和通脹因素，法定最低工資水平應訂定為每小時50個大洋，換言之，46元已經有所下調，總算係「中間落墨」吧！

嗱！有議員喺一個電台節目表示，目前嘅最低工資水平係2019年釐定，以每月工作26日、每日返工8小時計算，月入不過7,800個大洋，相比其他發達國家及地區，水平屬於低，不足以有尊嚴地養活自己及一名有需要照顧人士。

阿哥，香港衣食住行樣樣貴，最低工資卻如老僧入定，4年來加個仙都冇。喂，去茶記或快餐店食個碟頭飯都要成50蚊，有「兩餸飯」對佢哋嚟講都算奢侈，仲講乜鬼尊嚴地養活自己啊！若然要租個劏房，肯定養唔活自己，仲話要照顧多一名人士？咪玩喇！1.4萬名靠最低工資過活嘅基層勞工，多數從事清潔工作，喺疫慌下佢哋比任何打工仔都辛苦，但過嘅卻係朝不保夕嘅生活，叫人不忍！

各位，喺同一個節目，有勞顧會僱主代表則強調，新冠疫情後，好多公司都元氣大傷，如果依家盲目調整最低工資絕非適當時候，因此商界期望員工凍薪。阿哥，4年條毛都冇加到，依家調整係「盲目」嗎？剛過去嘅公務員薪酬趨勢調查，喺疫慌時艱下，公務員竟有望逆市加薪，高層公務員仲話加7.26%，呢啲就係如假包換嘅「盲目調整」喇，屎坑旁邊食香蕉，難為你開口！至於新政府架構重組，增設副司長等職位都要使多近億個大洋，佢哋是否「能幹事，幹成事」仍有待時間證明，要言之，成個社會好似要騰飛起來迎新氣象，何以對基層卻一蚊幾毫計較至此？仲話「盲目」添！豈有此理！

最低工資兩年一檢一直為人詬病，嗰位智商爆棚嘅勞福局局長羅致光曾說，要縮短一年一檢於法例上可行，之不過實際操作有困難。為官避事，心中無民，一味狡猾，基層淚滿襟，佢哋就把酒斟！梗係，即使燈火下樓台，佢哋都無憂米吖嘛！