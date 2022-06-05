世界視線：美國槍擊禁不絕　問題癥結是人禍

美國接連爆發槍擊命案，令國內要求加強槍械管控的聲音升至沸點，但亦令擁槍派更堅信他們需要槍枝來自衞。結果美媒仍在反思槍擊暴力問題根源之際，日前俄克拉何馬州塔爾薩又有一名黑人槍手，闖入醫院射殺4人後再飲彈自轟而亡。巧合的是，總統拜登在這宗槍擊案發生前數分鐘，於社交網發文提及101年前的塔爾薩種族屠殺事件。

1921年5月31日至6月1日，一群白人至上主義者到當年最富有的非裔美國人社區、塔爾薩的格林伍德施襲。他們屠殺黑人、燒毀社區設施，導致逾千名黑人死傷。這是美國史上最嚴重的種族暴力事件之一，惟白人兇手一直沒受到應有懲罰，蒙受損失的黑人也得不到補償。諷刺的是百年已過，美國仍不斷出現種族仇殺槍擊命案，彷彿悲劇已是百姓生活的新常態。

槍枝暴力案永無休止地爆發，其中一個根本原因在於共和黨及民主黨已視黨爭優於一切議題。拜登上台後已公布數十項槍管計劃，但年半以來連收緊購槍者背景審查也在參議院「卡關」。前總統特朗普為鞏固共和黨右翼基本盤的支持，繼續在全國步槍協會上為擁槍護航，稱「邪惡的存在不是對守法公民繳械的理由。相反，邪惡的存在是給守法公民提供武器的最好理由之一」。

美國政客將選票置於生命之上，醉翁之意當然是背後龐大的利益。美國司法部上月中公布數據顯示，2020年全國生產槍枝數量達到1,130萬，較2000年的390萬幾乎是3倍之多。以全國步槍協會為首的反控槍團體，多年來投放巨額經費來游說政客，受益的政客往往會運用其影響力，在州乃至國會層面阻撓控槍立法，結果就是槍枝愈整愈多，造成惡性循環。

此外，種族歧視對美國社會的傷害一直揮之不去，黑人男子弗洛伊德被白人警員跪頸致死，更為新一波左右撕裂揭開序幕；而近年美國白人至上主義愈演愈烈，也有賴強調反移民、性別歧視和仇外情緒的特朗普及一眾極右政客推波助瀾。美國民主制度失靈，令種族歧視、槍枝暴力演變為徹頭徹尾的人禍，究竟還要犧牲多少寶貴性命才會令美國政客清醒？