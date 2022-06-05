拜登政府繼承的是特朗普「美國優先」、「讓美國再次偉大」的政策，不過他比特朗普野心更大，想一口氣分兩個階段打垮俄羅斯和中國。本來，特朗普是只把矛頭對準中國，他認為真正威脅美國的是中國。俄羅斯嘛，他也視為威脅，但遠不如中國。另外，他還有一些「私心」，普京在特朗普與希拉妮競逐總統時，暗中幫過他打擊希拉妮，故在特朗普的戰略考慮中，自己任內不以俄羅斯為敵。

拜登則相反，他的家人與俄羅斯有「不正當生意」，被俄方捅了出來，打擊拜登的總統選情和「形象」，因此拜登上台後是一定要報一箭之仇的，於是矛頭對準了俄羅斯。一是美國挑起俄烏之戰部署多時，箭在弦上。二是打這場代理人戰爭，進可攻、退可守，老美大發戰爭財，利遠大於弊。三是把歐洲綑綁，更好掌握北約和歐盟。四是打垮俄羅斯相對容易。五是用軍事行動加「超限戰」加全球總動員制裁俄羅斯，可取得經驗和造成聲勢，今後可以更好地施之於中國身上。

拜登的算盤打得挺響，可惜止於算盤。第一，俄烏之戰不但打不垮俄羅斯，而且是俄羅斯必勝，俄國獲勝之後，只會對美國和歐洲「造成更大的威脅」，俄羅斯會更強。第二，歐洲在美國脅迫下、在傳統的對俄仇恨和恐懼下可「團結對俄」，但是持久不了，尤其在俄國大勝之下，俄羅斯對歐洲的反制裁，或讓「反俄聯盟」瓦解。第三，美國的動員全球力量對俄羅斯的「制裁、超限戰」也會不攻自破。第四，有了這些結果後，拜登政府還想一舉打垮中國的妄想將會破滅，美國的盟友和跟尾狗們也會士氣低落，產生異心。事情到了這一步，甚麼「美國優先」、「讓美國再次偉大」皆成扯淡和笑柄。

不過，正因有此「可怕」前景，據說「美國精英」們又有了乾脆同時收拾俄中的瘋狂想法。他們認為美國有兩面作戰的能力，他們以為擴大戰線就能挽救失敗。