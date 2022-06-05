新一屆特區政府即將上場，各界少不了建言獻策。民主黨也不甘寂寞，日前向候任特首李家超提交意見書，要求新一屆政府重新建立與民間特別是青年的互動與互信，修補撕裂，為社會復和踏出一步。如何修補撕裂？該黨要求撤銷所有因反修例事件而被控告的人，並特赦在囚者。理由是：若一邊提出重建關係，一邊持續控告青年，難以讓人信服云云。

如此荒唐的所謂意見書，出自曾經的反對派第一大黨，其智商和水平之低簡直令人難以置信。這班人過去口口聲聲講法治、講司法獨立，現在為了撈政治油水，竟公然要求特赦罪犯，試問法治還要不要？司法獨立還要不要？如果以犧牲法治來修補撕裂，這樣的社會能夠令人信服嗎？能夠互動互信嗎？

事實上，司法機構對黑暴分子已經非常仁慈。警方在反修例暴亂中拘捕逾萬人，只有2,800多人被檢控，其中僅約四成人被定罪，以致有「警方拉人、司法放人」的說法。而且大部分被告冥頑不靈，態度囂張，不管從甚麼角度看都沒有特赦的理由。民主黨明知不可為而為之，無非為了刷存在感，博取同道中人掌聲。其實也難怪，在《港區國安法》及新選舉制度之下，民主黨在議會中已經沒有立足之地，更不可能像過去那樣呼風喚雨，於是只好靠譁眾取寵來吸引眼球。但愈是如此，恰恰反映該黨已是窮途末路，根本沒有存在價值。

走上窮途末路的還有公民黨。有消息指該黨正醞釀解散，事緣現屆執委會任期今年12月完結，倘無人「接莊」，將難以繼續運作。公民黨主席梁家傑承認，一直有檢視社會環境對黨運作的影響，包括「錢」和「人」的問題，該黨已經兩、三年沒有籌款，錢愈來愈少，當然要「計計數」。

所以說，有咁耐風流就有幾耐折墮。公民黨曾揚言要做執政黨，那是何等意氣風發，如今落得人財兩空，又是何等落寞沮喪。但不管怎麼說，梁家傑本人還是值得慶幸的。許多反對派頭面人物下場可悲，不是在赤柱洗廁所就是狼狽逃竄，連垂垂老矣的政治主教陳日君亦涉及「612」黑暴基金被捕，反而曾公開揚言「暴力有時或可解決問題」的梁家傑毫髮無損，繼續優哉游哉做其藍血大狀。事實證明，有些動物確實比其他動物更平等，否則民主黨要求特赦的囚犯絕對不止目前這些。